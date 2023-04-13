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Monte пробились на Paris Major 2023 благодаря победе над россиянами

Украинская команда за один матч сделала сразу несколько хороших дел: обыграли представителей страны-террориста и вышла на Major.
Сегодня, 18:05
Monte / HLTV.org
Monte / HLTV.org

В четверг, 13 апреля, состоялся матч четвертого раунда Paris Major 2023 среди команд с результатом 2-1.

Украинская киберспортивная организация Monte после поражения от Heroic в предыдущем раунде попала на команду из страны-404 FORZE.

К счастью всех украинских и нейтральных фанатов, Monte не оставили шансов представителям страны-террориста.

Если на первой карте (Anubis) россияне навязали хоть какую-то борьбу (16:11 в пользу украинцев), то на второй (Overpass) у них не было никаких шансов - 16:9 и Monte едут в Париж!

Таким образом на Paris Major 2023 выступят сразу две украинские команды: NaVi и Monte.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами европейского RMR-турнира на Paris Major 2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: counter-strike Counter-Strike- Global Offensive Forze Monte

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