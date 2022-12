G2 сфотографировались с фанатом, держащим российский флаг

В субботу, 17 декабря, состоялись полуфинальные матчи BLAST Premier World Final 2022, по результатам которых определились финалисты турнира.

Так, Liquid, выбившие на предыдущей стадии NaVi, обыграли OG со счетом 2:1, а G2 справились с FaZe 2:0.

После своей победы G2, состоящие из двух боснийцев, одного датчанина, австралийца и представителя страны-спонсора терроризма, сфотографировались с фанатом, который держал в руках триколор.

Сразу после публикации данной фотографии команда столкнулась со шквалом критики. Спортивный директор NaVi Амиран 'AMI' Рехвиашвили заявил что это "чертовски отвратительно".

"Стыдно что тысячи людей умирают и происходит это д*рьмо", - написал у себя в Twitter Рехвиашвили.

Генменеджер G2 был вынужден извиниться за данное фото. К нему обратился Степан Шульга, который попросил объяснить игрокам G2, что делать подобные фото просто невозможно после полномасштабного вторжения россии в Украину. Петар Маркович заявил, что игроки "не увидели флаг" во время съемки.

"Степан, мой друг, я с тобой согласен на 100%. Игроки не знали о флаге, и снимок был сделан до того, как они это заметили. Мы не поддерживаем никаких актов агрессии или войны и надеемся, что все увидят в этом ошибку и не отнимут у нас отличную игру".

Stepan, my friend, I 100% agree with you. Players were unaware of the flag, and the picture was taken before they realized it. We do not support any acts of aggression or war, and we hope everyone sees this as a mistake and does not have it take away from the great game we had.