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Vitality - чемпионы Paris Major

Французская организация победила на домашнем турнире.
Сегодня, 20:52

В Париже прошел финал Paris Major Blast 2023, в котором сошлись местная организация Vitality и киберспортивный немецкий клуб GamerLegion.

Как и подобает финальной игре, соперники показали невероятный уровень, держа зрителей в напряжении до последнего.

Vitality одержали верх на обоих картах, однако на OverPass их соперники смогли навязать им борьбу в отличии от Nuke.

Таким образом, на домашнем для себя турнире именно французский клуб добыл трофей.

Vitality - GamerLegion 2:0 (16:6, 16:13)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Vitality Major 2023

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