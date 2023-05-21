Vitality - чемпионы Paris Major
Французская организация победила на домашнем турнире.
В Париже прошел финал Paris Major Blast 2023, в котором сошлись местная организация Vitality и киберспортивный немецкий клуб GamerLegion.
Как и подобает финальной игре, соперники показали невероятный уровень, держа зрителей в напряжении до последнего.
Vitality одержали верх на обоих картах, однако на OverPass их соперники смогли навязать им борьбу в отличии от Nuke.
Таким образом, на домашнем для себя турнире именно французский клуб добыл трофей.
Vitality - GamerLegion 2:0 (16:6, 16:13)