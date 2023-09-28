iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Monte не без нервов разобрались с Vitality и вышли в полуфинал ESL Pro League Season 18

Впереди команду может ожидать украинское противостояние с NaVi.
Сегодня, 19:06
Monte / HLTV.org
Monte / HLTV.org

В четверг, 28 сентября, в рамках полуфинала ESL Pro League Season 18 состоялся матч между Monte и Vitality.

Украинский коллектив, как обычно это бывает, своим пиком выбрал Anubis, в то время как европейцы решили сделать ставку на Nuke.

На первой карте прошла хорошая борьба двух команд, которая все же завершилась победой Monte со счетом 16:11.

Но то, что творилось дальше, сложно объяснить. Украинцы просто отлично провели первый отрезок карты, доведя счет до 13:7 в свою пользу.

Однако затем игроки Monte, возможно, подумали, что матч уже выигран - Vitality взяли семь раундов подряд и вышли вперед 14:13.

К счастью, Monte собрались и все же дожали соперников, выиграв карту 16:14, как и сам поединок.

Vitality - Monte - 0:2 (11:16, 14:16)

Таким образом Vitality завершают свой путь по турниру, а Monte выходят в полуфинал, где они могут встретиться с NaVi, если "Рожденные побеждать" обыграют Eternal Fire.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей ESL Pro League Season 18.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Vitality esl pro league Monte

Статьи по теме

Monte обыграли в матче с препятствиями Complexity Monte обыграли в матче с препятствиями Complexity
Monte не может доиграть матч из-за того, что серверы CS:GO стали недоступны Monte не может доиграть матч из-за того, что серверы CS:GO стали недоступны
Monte одолели fnatic и прошли в следующий раунд плей-офф ESL Pro League Season 18 Monte одолели fnatic и прошли в следующий раунд плей-офф ESL Pro League Season 18
Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта
Помочь журналистам

Видео

Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью
Сенсационный вылет Динамо из Кубка Украины в обзоре матча с Оболонью

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

НБА21:01
Керр рассказал о своем будущем во главе Уорриорз на фоне истекающего контракта
Европа21:00
Один из лидеров Интера отказался от предложения из Саудовской Аравии
Другие страны20:35
Месси и Роналду снова могут встретиться на футбольном поле
Формула 120:35
Уильямс хочет сохранить Сарджента на 2024 год
НБА20:05
Портленд требовал у Майами включить Батлера или Адебайо в сделку по Лилларду
Европа19:51
Бербатов: Санчо переоценил свою значимость для МЮ
Киберспорт19:49
ESL Pro League Season 18: Monte - Vitality, NaVi - Eternal Fire онлайн-трансляция матчей
НБА19:32
Дюрант и Тейтум инвестировали в первую женскую волейбольную лигу США
Футбол19:12
Бэйл обыграл Шевченко в матче всех звезд по гольфу
Киберспорт19:12
ESL Pro League Season 18: Monte обыграли Vitality, NaVi противостоят Eternal Fire
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK