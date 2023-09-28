Monte не без нервов разобрались с Vitality и вышли в полуфинал ESL Pro League Season 18

Впереди команду может ожидать украинское противостояние с NaVi.

В четверг, 28 сентября, в рамках полуфинала ESL Pro League Season 18 состоялся матч между Monte и Vitality.

Украинский коллектив, как обычно это бывает, своим пиком выбрал Anubis, в то время как европейцы решили сделать ставку на Nuke.

На первой карте прошла хорошая борьба двух команд, которая все же завершилась победой Monte со счетом 16:11.

Но то, что творилось дальше, сложно объяснить. Украинцы просто отлично провели первый отрезок карты, доведя счет до 13:7 в свою пользу.

Однако затем игроки Monte, возможно, подумали, что матч уже выигран - Vitality взяли семь раундов подряд и вышли вперед 14:13.

К счастью, Monte собрались и все же дожали соперников, выиграв карту 16:14, как и сам поединок.

Vitality - Monte - 0:2 (11:16, 14:16)

Таким образом Vitality завершают свой путь по турниру, а Monte выходят в полуфинал, где они могут встретиться с NaVi, если "Рожденные побеждать" обыграют Eternal Fire.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей ESL Pro League Season 18.

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