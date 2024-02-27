Команда Зинченко представила состав по Dota 2
Даже легендарного игрока пригласили.
Киберспортивная организация Passion UA представила состав по новой дисциплине.
Коллектив, который был организован Александром Зинченко теперь будет представлять Украину и в Dota 2.
В состав вошли несколько молодых игроков и настоящая легенда про-сцены Богдан iceberg Василенко.
Состав Passion UA по Dota 2
- Иван paw Яшный - керри
- Богдан Iceberg Василенко - мид
- Михаил fortniteMan Пилипенко - оффлэйн
- Владислав Fernans Кочетков - саппорт
- Бектур 'Max' Кулов - саппорт
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