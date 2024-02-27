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Команда Зинченко представила состав по Dota 2

Даже легендарного игрока пригласили.
Сегодня, 18:04
Passion UA
Passion UA

Киберспортивная организация Passion UA представила состав по новой дисциплине.

Коллектив, который был организован Александром Зинченко теперь будет представлять Украину и в Dota 2.

В состав вошли несколько молодых игроков и настоящая легенда про-сцены Богдан iceberg Василенко.

Состав Passion UA по Dota 2

  • Иван paw Яшный - керри
  • Богдан Iceberg Василенко - мид
  • Михаил fortniteMan Пилипенко - оффлэйн
  • Владислав Fernans Кочетков - саппорт
  • Бектур 'Max' Кулов - саппорт

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