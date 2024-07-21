Расписание и результаты сборной Украины на IESF Europe Qualifier 2024
ISPORT.UA представляет результаты и расписание сборной Украины на квалификации к чемпионату мира по Dota 2.
19 июля стартовала квалификация в европейском регионе нf чемпионат мира по Dota 2 под эгидой IESF.
В квалификации принимают участие 26 команд, которые были разделены на четыре группы по шесть участников.
Первые два места в каждой группе выходят на верхнюю сетку, вторые два - в нижнюю, а команды, занявшие последние два места покидают турнир.
В финальную часть турнира, которая состоится 11 октября в Эр-Рияде, попадут пять лучших команд по итогам плей-офф.
Состав сборной Украины
- Владислав Crystalize Кристанек (Monte)
- Владимир Moonlight Белоус (Monte)
- Денис StoneBank Корж (Twisted Minds)
- Виталий QBFY Иванов (Monte)
- Сергей Ecnart Слободяник (Monte)
Результаты и расписание сборной Украины
Плей-офф
- 22.07 18:00 Украина - белорусь
- Украина - Турция 2:0
Групповой этап
- Украина - Франция 1:0
- Украина - Венгрия 1:0
- Украина - Израиль 1:0
- Украина - Грузия 1:0
- Украина - Польша 1:0
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