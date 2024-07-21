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Расписание и результаты сборной Украины на IESF Europe Qualifier 2024

ISPORT.UA представляет результаты и расписание сборной Украины на квалификации к чемпионату мира по Dota 2.
Сегодня, 20:27
IESF-2024
IESF-2024

19 июля стартовала квалификация в европейском регионе нf чемпионат мира по Dota 2 под эгидой IESF.

В квалификации принимают участие 26 команд, которые были разделены на четыре группы по шесть участников.

Первые два места в каждой группе выходят на верхнюю сетку, вторые два - в нижнюю, а команды, занявшие последние два места покидают турнир.

В финальную часть турнира, которая состоится 11 октября в Эр-Рияде, попадут пять лучших команд по итогам плей-офф.

Состав сборной Украины

  • Владислав Crystalize Кристанек (Monte)
  • Владимир Moonlight Белоус (Monte)
  • Денис StoneBank Корж (Twisted Minds)
  • Виталий QBFY Иванов (Monte)
  • Сергей Ecnart Слободяник (Monte)

Результаты и расписание сборной Украины

Плей-офф

  • 22.07 18:00 Украина - белорусь
  • Украина - Турция 2:0

Групповой этап

  • Украина - Франция 1:0
  • Украина - Венгрия 1:0
  • Украина - Израиль 1:0
  • Украина - Грузия 1:0
  • Украина - Польша 1:0

 

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