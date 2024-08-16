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Команда Зинченко подписала новый ростер по Dota 2

Team Hryvnia сумели привлечь внимание к себе.
Сегодня, 13:01
Passion UA
Passion UA

Киберспортивная организация Александра Зинченко подписала новый ростер.

Passion UA решили полностью сменить свой состав по Dota 2, подписав на замену текущим игрокам ростер Team Hryvnia.

Это довольно молодая команда, созданная в 2023 году, парни успели поучаствовать в ряде европейсикх турниров, однако нигде не дошли до стадии плей-офф.

Сейчас теперь уже Passion UA участвуют в квалификации на PGL Wallachia, где сегодня сыграют в финале верхней сетки против русни. Из интересного, в первом раунде парни выбили в нижнюю сетку NaVi.

Ростер Passion UA по Dota 2

  • Олег yowaai Михайлов
  • Николай niche Землянский
  • Богдан BBODDY Батюк
  • Владислав fernans Кочетков
  • Денис flacko Павленко
  • Даниил iMp Вознюк (тренер)

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