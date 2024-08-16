Команда Зинченко подписала новый ростер по Dota 2

Киберспортивная организация Александра Зинченко подписала новый ростер.

Passion UA решили полностью сменить свой состав по Dota 2, подписав на замену текущим игрокам ростер Team Hryvnia.

Это довольно молодая команда, созданная в 2023 году, парни успели поучаствовать в ряде европейсикх турниров, однако нигде не дошли до стадии плей-офф.

Сейчас теперь уже Passion UA участвуют в квалификации на PGL Wallachia, где сегодня сыграют в финале верхней сетки против русни. Из интересного, в первом раунде парни выбили в нижнюю сетку NaVi.

Ростер Passion UA по Dota 2

Олег yowaai Михайлов

Николай niche Землянский

Богдан BBODDY Батюк

Владислав fernans Кочетков

Денис flacko Павленко

Даниил iMp Вознюк (тренер)

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