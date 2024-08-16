Команда Зинченко подписала новый ростер по Dota 2
Team Hryvnia сумели привлечь внимание к себе.
Киберспортивная организация Александра Зинченко подписала новый ростер.
Passion UA решили полностью сменить свой состав по Dota 2, подписав на замену текущим игрокам ростер Team Hryvnia.
Это довольно молодая команда, созданная в 2023 году, парни успели поучаствовать в ряде европейсикх турниров, однако нигде не дошли до стадии плей-офф.
Сейчас теперь уже Passion UA участвуют в квалификации на PGL Wallachia, где сегодня сыграют в финале верхней сетки против русни. Из интересного, в первом раунде парни выбили в нижнюю сетку NaVi.
Ростер Passion UA по Dota 2
- Олег yowaai Михайлов
- Николай niche Землянский
- Богдан BBODDY Батюк
- Владислав fernans Кочетков
- Денис flacko Павленко
- Даниил iMp Вознюк (тренер)
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!