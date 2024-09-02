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Monte объявили об уходе тренера lmbt

Стороны прекратили сотрудничество.
Сегодня, 20:53
Сергей lmbt Бежанов / HLTV
Сергей lmbt Бежанов / HLTV

Украинский киберспортивный клуб Monte объявил о прекращении сотрудничества с тренером Сергеем lmbt Бежановым.

Организация поблагодарила наставника за работу.

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"Сегодня наш состав покидает Легендарный тренер – Сергей lmbt Бежанов. Благодарим его за невероятные моменты и огромный вклад в историю Monte. Навсегда часть #MonteGang".

Отметим, что сегодня, 2 сентября, Monte проиграли российской команде BetBoom во второй квалификации к Thunderpick WC 2024.

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