Два украинца покинули российскую команду Team Spirit по Dota 2

Yatoro и Mira не видели проблем в том, что играют за агрессора во время войны против Украины.

Российская киберспортивная организация Team Spirit сообщила об изменениях в составе по Dota 2.

Участники ростера Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков переведены в инактив.

Оба киберспортсмена взяли паузу в карьере.

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Yatoro представлял Team Spirit с декабря 2020 года, а Mira — c марта 2021-го. В составе клуба игроки стали двукратными чемпионами The International в 2021-м и 2023-м.На последнем чемпионате мира по Dota 2 клуб занял 9-12 место.

Напомним, Team Liquid - победители The International 2024.

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