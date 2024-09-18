Два украинца покинули российскую команду Team Spirit по Dota 2
Yatoro и Mira не видели проблем в том, что играют за агрессора во время войны против Украины.
Российская киберспортивная организация Team Spirit сообщила об изменениях в составе по Dota 2.
Участники ростера Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков переведены в инактив.
Оба киберспортсмена взяли паузу в карьере.
September 18, 2024
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Yatoro представлял Team Spirit с декабря 2020 года, а Mira — c марта 2021-го. В составе клуба игроки стали двукратными чемпионами The International в 2021-м и 2023-м.На последнем чемпионате мира по Dota 2 клуб занял 9-12 место.
Напомним, Team Liquid - победители The International 2024.
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