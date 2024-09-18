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Два украинца покинули российскую команду Team Spirit по Dota 2

Yatoro и Mira не видели проблем в том, что играют за агрессора во время войны против Украины.
Сегодня, 16:50
Илья Yatoro Мулярчук
Илья Yatoro Мулярчук

Российская киберспортивная организация Team Spirit сообщила об изменениях в составе по Dota 2. 

Участники ростера Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков переведены в инактив. 

Оба киберспортсмена взяли паузу в карьере. 

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Yatoro представлял Team Spirit с декабря 2020 года, а Mira — c марта 2021-го. В составе клуба игроки стали двукратными чемпионами The International в 2021-м и 2023-м.На последнем чемпионате мира по Dota 2 клуб занял 9-12 место.

Напомним, Team Liquid - победители The International 2024.

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