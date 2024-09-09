s1mple взял участие в шоу-матче с российскими игроками
Лидер украинского киберспорта поразвлекался с россиянами.
Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костилев, который находится в запасе NaVi, принял участие в шоу-матче с россиянами.
Поединок провел стример Вадим Evelone Козаков.
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S1mple сыграл в одной команде с OverDrive, Бустером, Skillz0r, Stanislaw.
Evelone провел матч в команде из Shadowkek, Donk, Strogo, Dmitriy_Lixxx.
Команда Evelone обыграла коллектив S1mple со счетом 2-1.
Ранее Monte объявили об уходе тренера lmbt.
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