s1mple взял участие в шоу-матче с российскими игроками

Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костилев, который находится в запасе NaVi, принял участие в шоу-матче с россиянами.

Поединок провел стример Вадим Evelone Козаков.

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S1mple сыграл в одной команде с OverDrive, Бустером, Skillz0r, Stanislaw.

Evelone провел матч в команде из Shadowkek, Donk, Strogo, Dmitriy_Lixxx.

Команда Evelone обыграла коллектив S1mple со счетом 2-1.

Ранее Monte объявили об уходе тренера lmbt.

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