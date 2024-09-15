Team Liquid - победители The International 2024

В рамках грандфинала The International встретились Team Liquid и Gaimin Gladiators.

Команды встретились во второй раз на этом турнире. В первом поединке Liquid уверенно победили GG в финале верхней сетки.

На первой карте Gaimin Gladiators уверенно начали и казалось, что для Team Liquid не будет такой же легкой прогулки, как в первом их матче, но они собрались и достаточно легко перевернули игру в свою пользу.

Во второй партии эта тенденция продолжилась. Liquid еще более уверенно завладели преимуществом с первых минут и не отдавали его до самой победы. Нидерландский коллектив был на голову сильнее оппонентов.

После двух поражений подряд у GG «сдали нервы», они легко отдали всех лучших героев соперникам, и почти сразу же было понятно, что «канадской» организации с российскими спонсорами уже ничего не поможет.

Отметим, что для Team Liquid это вторая победа на The International в истории. Интересно, что в плей-офф этого розыгрыша они не проиграли ни одной карты.

Стоит сказать, что во время празднования на сцену выбежал полуобнаженный мужчину.

Team Liquid - Gaimin Gladiators 3:0

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