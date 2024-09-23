iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Cloud9 может распустить состав по Dota 2, возможно, из-за конфликта украинца и расеянина

Экс-мидер NaVi мог стать причиной проблем организации.
Сегодня, 11:10
Cloud9
Cloud9

Киберспортивная организация Cloud9 столкнулась с неожиданными проблемами.

Тренер коллектива по Dota 2 Филипе Astini Астини заявил, что команда не будет играть на квалификации BetBoom Dacha и может даже распустить состав.

Дело в том, что после серии решафлов Cloud9 представили новый ростер, однако в самый последний момент кто-то из игроков отказался подписывать контракт, и команда не успела подать заявку.

В новом составе команды должны были играть украинец Владимир No[o]ne Миненко, а также двое росиян, с одним из которых - андреем Dukalis куропаткиным - у экс-мидера NaVi старый конфликт.

Фанаты предположили, что кто-то из двоих и отказался подписывать контракт, так как не захотел играть вместе с другим. 

Сама же команда отказалась комментировать причину проблем, но Astini заявил, что дело может дойти до полного роспуска состава по Dota 2.

Ранее также двое украинцев покинули Team Spirit.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Cloud 9

Статьи по теме

Украинцы из B8 проиграли Cloud 9 в первом матче на RMR Украинцы из B8 проиграли Cloud 9 в первом матче на RMR
Уоррен заявил, что в контракте Дюбуа нет пункта о реванше с Джошуа Уоррен заявил, что в контракте Дюбуа нет пункта о реванше с Джошуа
Комитет арбитров УЕФА признал ошибку не ставить пенальти в матче Испания - Германия на Евро-2024 Комитет арбитров УЕФА признал ошибку не ставить пенальти в матче Испания - Германия на Евро-2024
Марко: Отставание Ред Булл вызывает тревогу Марко: Отставание Ред Булл вызывает тревогу
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс13:45
Уоррен заявил, что в контракте Дюбуа нет пункта о реванше с Джошуа
Евро-202413:41
Комитет арбитров УЕФА признал ошибку не ставить пенальти в матче Испания - Германия на Евро-2024
Формула 112:59
Марко: Отставание Ред Булл вызывает тревогу
Украина12:51
УПЛ: Колос примет Зарю, Шахтер встретится с Оболонью
Европа12:46
Футбол сегодня: Колос - Заря, Шахтер - Оболонь, Аталанта - Комо, Бетис - Мальорка
Европа12:42
Легенда МЮ раскритиковал игру Сити с Арсеналом
Европа12:42
Александер-Арнольд намекнул на свое решение о новом контракте с Ливерпулем
Европа11:37
"Встреча двух шведских гигантов": Ибрагимович пообщался со звездным земляком
Киберспорт11:10
Cloud9 может распустить состав по Dota 2, возможно, из-за конфликта украинца и расеянина
Формула 110:42
Пилоты Мерседес получили тепловой удар на Гран-при Сингапура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK