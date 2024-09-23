Cloud9 может распустить состав по Dota 2, возможно, из-за конфликта украинца и расеянина

Киберспортивная организация Cloud9 столкнулась с неожиданными проблемами.

Тренер коллектива по Dota 2 Филипе Astini Астини заявил, что команда не будет играть на квалификации BetBoom Dacha и может даже распустить состав.

Дело в том, что после серии решафлов Cloud9 представили новый ростер, однако в самый последний момент кто-то из игроков отказался подписывать контракт, и команда не успела подать заявку.

В новом составе команды должны были играть украинец Владимир No[o]ne Миненко, а также двое росиян, с одним из которых - андреем Dukalis куропаткиным - у экс-мидера NaVi старый конфликт.

Фанаты предположили, что кто-то из двоих и отказался подписывать контракт, так как не захотел играть вместе с другим.

Сама же команда отказалась комментировать причину проблем, но Astini заявил, что дело может дойти до полного роспуска состава по Dota 2.

Ранее также двое украинцев покинули Team Spirit.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!