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Украинцы из B8 проиграли Cloud 9 в первом матче на RMR

Ребята стартовали на отборе к мейджору с поражения одному из фаворитов.
Сегодня, 14:41
HLTV
HLTV
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В рамках первого раунда квалификации на Riо Major украинский коллектив B8 встретился с мощными Cloud 9 в матче к победе на одной карте.

На этапе выбора карт команды решили играть на Ancient. Украинцы начинали за сторону защиты, но уступили со счетом 6:9. После смены сторон B8 не смогли выиграть ни одного раунда и в итоге проиграли 6:16.

Следующий матч для нашей команды состоится завтра, а соперник определится по завершению всех матчей первого раунда.

Напомним, на ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция матчей турнира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт B8 Cloud 9
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