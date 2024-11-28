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NaVi Junior получили приглашение на один из последних LAN-турниров года

Украинский коллектив сразиться на MESA Invitational 2024.
Сегодня, 18:27
MESA Invitational 2024
MESA Invitational 2024

10 декабря в Улан-Баторе, Монголия, состоится один из последних LAN-турниров года MESA Invitational 2024.

Украинский коллектив NaVi Junior получили прямое приглашение и сразятся за призовой фонд в 100 тысяч долларов.

Всего в турнире примут участие восемь команд: NaVi Junior, Team Secret, Talon Esports, The MongolZ, Yakult Brothers, еще две команды объявят позднее, а последняя восьмая определится по итогам отборочного этапа.

Команды начнут с группового этапа, где восемь команд будут разделены на две группы, из которых выйдут по три лучшие команды. А далее будет сетка по системе Single Elimination.

Расписание и результаты NaVi Junior

Расписание будет доступно позднее

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