NaVi Junior получили приглашение на один из последних LAN-турниров года

10 декабря в Улан-Баторе, Монголия, состоится один из последних LAN-турниров года MESA Invitational 2024.

Украинский коллектив NaVi Junior получили прямое приглашение и сразятся за призовой фонд в 100 тысяч долларов.

Всего в турнире примут участие восемь команд: NaVi Junior, Team Secret, Talon Esports, The MongolZ, Yakult Brothers, еще две команды объявят позднее, а последняя восьмая определится по итогам отборочного этапа.

Команды начнут с группового этапа, где восемь команд будут разделены на две группы, из которых выйдут по три лучшие команды. А далее будет сетка по системе Single Elimination.

Расписание и результаты NaVi Junior

Расписание будет доступно позднее

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!