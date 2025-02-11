Украинский киберспортсмен сыграл на LAN-турнире в Москве

Пивкин не вернулся в Украину после игры за сборную страны.

Украинский киберспортсмен Владислав Qweall Пивкин принял участие на турнире CS2, который прошел в москве (россия).

Пивкин летом прошлого года выехал из Украины для выступления на IESF World Esports Championship 2024 в Саудовской Аравии в составе национальной команды страны.

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После турнира Владислав и еще три украинца не вернулись в страну.

Главным спонсором турнира в россии стала российская букмекерская контора BetBoom, которая поддерживает полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее сообщалось, что ZywOo догнал S1mple по количеству титулов MVP.

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