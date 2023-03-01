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Чемпион мира по велоспорту застрелил кота министра

У Зума появился новый друг.
Сегодня, 20:29
Антонио Тибери / Instagram
Антонио Тибери / Instagram

Антонио Тибери - чемпион мира 2019 года по велоспорту среди юниоров якобы случайно застрелил соседского кота.

21-лтений парень рассказал, что просто хотел проверить пнематическое ружье и целился в знак. Но пуля попала прямо в голову невинному животному.

К еще большим неприятностям парня хозяином кошки оказался министр туризма Сан-Марино Федерико Амати, а потому история приобрела большую огласку.

Парня приговорили к штрафу в 4 000 евро, а его команда отстранила спортсмена на 20 дней без выплаты зарплаты. Все эти деньги было решено передать в организацию по спасению животных.

Министр при этом остался недоволен: "Нельзя убить животное и просто отделаться штрафом". А после он добавил, что таким людям, как Тибери, не место в Сан-Марино.

У Курта Зума и пресс-атташе сборной Бразилии, похоже, появился новый друг.

Но, к счастью, не все представители спорта так ненавидят животных, напомним, что после ЧМ-2022 Джон Стоунз и Кайл Уокер увезли с собой бездомного катарского кота.


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