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Стоунз и Уокер забрали из Катара бездомного кота

Какой-никакой трофей.
Сегодня, 19:52
Кайл Уокер и Джон Стоунз / Getty Images
Кайл Уокер и Джон Стоунз / Getty Images

Защитники Манчестер Сити Джон Стоунз и Кайл Уокер увезли с собой в Англию уличного кота, с которым подружились в Катаре.

Стоунз назвал кота Дэйлом, а Уокер в одном из интервью обещал забрать его с собой, если Англия выиграет мундиаль. Англичане отправились домой уже после четвертьфинала против Франции, но животное игроки все равно забрали с собой.

Кота уже передали в местную ветеринарную клинику, где ему сделают все необходимые анализы и прививки. Дэйв должен пробыть около четырех месяцев на карантине, а затем он поедет в тренировочную базу Сити или кто-то из игроков возьмет его домой. Уокер признал, что они пока не решили, у кого будет жить Дэйв.

Кстати, Дэйв не первый кот, который стал популярен благодаря чемпионату мира в Катаре. Напомним, что во время пресс-конференции сборной Бразилии пресс-атташе команды грубо обошелся с другим котом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Кайл Уокер Джон Стоунз

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