Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время пресс-конференции Винисиуса

У Всемирного общества защиты животных может возникнуть несколько вопросов к данному человеку.

Сборная Бразилии пока что уверенно движется к финалу чемпионата мира 2022 года, являясь главным фаворитом турнира.

В среду, 7 декабря, вингер "пентакампеонов" Винисиус Жуниор отвечал на вопросы журналистов перед игрой 1/4 финала против Хорватии.

В какой-то момент на столе перед футболистом оказался кот. Пресс-атташе сборной Бразилии сперва погладил незваного гостя, после чего достаточно грубо сбросил его со стола. Всемирное общество защиты животных хочет связаться с этим человеком (но это не точно).

Напомним, что в феврале этого года в Сети появилось видео, как центрбек Вест Хэма Курт Зума бьет свою кошку. Футболист признал свою вину, а лондонский суд назначил ему год исправительных работ, также запретив ему заводить кошек в ближайшие пять лет.

К тому же "молотобойцы" выписали игроку штраф на 280 тысяч фунтов, в то время как Adidas разорвал с ним контракт.