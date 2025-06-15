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Sky Up обеспечил столице полный комплект наград футзальной Экстра-лиги

"Авиаторы" стали бронзовым призером чемпионата Украины.
Сегодня, 14:21       Автор: Антон Федорцив
Sky Up / Sky Up
Sky Up / Sky Up

Киевский Sky Up в утешительном финале выиграл серию у хмельницкого Сокола. В решающем поединке подопечные Тараса Шпички уверенно разобрались с "соколятами" (5:2).

Триумф "авиаторов" в битве за бронзовые награды сделал сезон 2024/25 уникальным. Теперь гарантированно все награды первенства достанутся коллективам из Киева. В финале за титул соперничают столичные ХИТ и Aurora.

Такая итоговая ситуация в элите сложилась впервые. До сих пор только два города имели по два призера Экстра-лиги одновременно. В кампании 2000/01 "золото" и "серебро" достались столичным Униспорту и Интеркасу, а в сезоне 2009/10 золотые и бронзовые медали взяли львовские Тайм и Энергия.

Напомним, ранее определились участники футзальной Лиги чемпионов от Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экстра-лига Sky Up

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