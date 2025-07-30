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Экстра-лига объявила состав команд на новый сезон

Элитный футзальный дивизион пополнили три коллектива.
Сегодня, 18:12       Автор: Антон Федорцив
ХИТ / ФК ХИТ
ХИТ / ФК ХИТ

Ассоциация футзала Украины провела заседание исполнительного комитета. Во время совещания утвердили список участников Экстра-лиги 2025/26, сообщает официальный сайт АФУ.

В следующем сезоне за титул сразятся 11 команд. В элиту поднялись одесский Тайр Эксперт, Фурнитура из Коломыи и броварской Авалон. В то же время столичная Aurora сменила название на Киев Футзал.

Список участников Экстра-лиги в сезоне 2025/26:

  • ХИТ (Киев)
  • Киев Футзал (Киев)
  • Сокол (Хмельницкий)
  • Ураган (Ивано-Франковск)
  • Атлетик Футзал (Днепр)
  • Сухая Балка (Желтые Воды)
  • Кардинал (Ровно)
  • Любарт (Луцк)
  • Тайр Эксперт (Одесса)
  • Фурнитура (Коломыя)
  • Авалон (Бровары)

В свою очередь покинули элитный дивизион неудачника прошлого сезона – львовский in.IT и МСК Харьков. Тем временем киевский Sky Up отказался от участия после объединения с Aurora. Энергия со Львова приостановила выступления в профессионалах.

Напомним, ранее ХИТ и Киев Футзал получили соперников в футзальной Лиге чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Экстра-лига

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