Экстра-лига объявила состав команд на новый сезон

Ассоциация футзала Украины провела заседание исполнительного комитета. Во время совещания утвердили список участников Экстра-лиги 2025/26, сообщает официальный сайт АФУ.

В следующем сезоне за титул сразятся 11 команд. В элиту поднялись одесский Тайр Эксперт, Фурнитура из Коломыи и броварской Авалон. В то же время столичная Aurora сменила название на Киев Футзал.

Список участников Экстра-лиги в сезоне 2025/26:

ХИТ (Киев)

Киев Футзал (Киев)

Сокол (Хмельницкий)

Ураган (Ивано-Франковск)

Атлетик Футзал (Днепр)

Сухая Балка (Желтые Воды)

Кардинал (Ровно)

Любарт (Луцк)

Тайр Эксперт (Одесса)

Фурнитура (Коломыя)

Авалон (Бровары)

В свою очередь покинули элитный дивизион неудачника прошлого сезона – львовский in.IT и МСК Харьков. Тем временем киевский Sky Up отказался от участия после объединения с Aurora. Энергия со Львова приостановила выступления в профессионалах.

Напомним, ранее ХИТ и Киев Футзал получили соперников в футзальной Лиге чемпионов.

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