Экстра-лига объявила состав команд на новый сезон
Ассоциация футзала Украины провела заседание исполнительного комитета. Во время совещания утвердили список участников Экстра-лиги 2025/26, сообщает официальный сайт АФУ.
В следующем сезоне за титул сразятся 11 команд. В элиту поднялись одесский Тайр Эксперт, Фурнитура из Коломыи и броварской Авалон. В то же время столичная Aurora сменила название на Киев Футзал.
Список участников Экстра-лиги в сезоне 2025/26:
- ХИТ (Киев)
- Киев Футзал (Киев)
- Сокол (Хмельницкий)
- Ураган (Ивано-Франковск)
- Атлетик Футзал (Днепр)
- Сухая Балка (Желтые Воды)
- Кардинал (Ровно)
- Любарт (Луцк)
- Тайр Эксперт (Одесса)
- Фурнитура (Коломыя)
- Авалон (Бровары)
В свою очередь покинули элитный дивизион неудачника прошлого сезона – львовский in.IT и МСК Харьков. Тем временем киевский Sky Up отказался от участия после объединения с Aurora. Энергия со Львова приостановила выступления в профессионалах.
Напомним, ранее ХИТ и Киев Футзал получили соперников в футзальной Лиге чемпионов.
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