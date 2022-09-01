Сборная Украины по волейболу обыграла Пуэрто-Рико и вышла в плей-офф чемпионата мира

Наши волейболисты добыли необходимую победу ради продвижения по турниру.

В среду, 31 августа, в Катовице (Польша) состоялся третий матч группы А чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины обыграла сборную Пуэрто-Рико со счетом 3:1.

Благодаря победам над Пуэрто-Рико и Тунисом наша сборная заняла в своей группе второе место и завоевала право сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022, Катовице (Польша)

Групповой этап. Группа А. Мужчины

Украина - Пуэрто-Рико 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 26:19)

По регламенту турнира две лучшие команды группы и четыре команды, занявшие третье место с лучшим результатом, выходят в плей-офф.

Пары сформированы по рейтингу команд на групповом этапе по схеме 1-16, 2-15, 3-14 и т.д. Хозяйки турнира (Польша, Словения) автоматически получили первые номера посева.

В результате Украина получила 10-й номер, а соперником нашей команды по 1/8 финала станет сборная Нидерландов, получившей 7-й номер посева.