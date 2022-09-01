iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Сборная Украины по волейболу обыграла Пуэрто-Рико и вышла в плей-офф чемпионата мира

Наши волейболисты добыли необходимую победу ради продвижения по турниру.
Сегодня, 00:55
Сборная Украины по волейболу / ФВУ
Сборная Украины по волейболу / ФВУ
0 0 0

В среду, 31 августа, в Катовице (Польша) состоялся третий матч группы А чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины обыграла сборную Пуэрто-Рико со счетом 3:1.

Благодаря победам над Пуэрто-Рико и Тунисом наша сборная заняла в своей группе второе место и завоевала право сыграть в 1/8 финала ЧМ-2022.

Чемпионат мира-2022, Катовице (Польша)
Групповой этап. Группа А. Мужчины

Украина - Пуэрто-Рико 3:1 (24:26, 25:19, 25:16, 26:19)

По регламенту турнира две лучшие команды группы и четыре команды, занявшие третье место с лучшим результатом, выходят в плей-офф.

Пары сформированы по рейтингу команд на групповом этапе по схеме 1-16, 2-15, 3-14 и т.д. Хозяйки турнира (Польша, Словения) автоматически получили первые номера посева.

В результате Украина получила 10-й номер, а соперником нашей команды по 1/8 финала станет сборная Нидерландов, получившей 7-й номер посева.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина волейбол сборная Украины по волейболу чемпионат мира по волейболу
0 0 0

Статьи по теме

Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки
Стала известна стоимость трансфера Кабаева из Зари в Динамо Стала известна стоимость трансфера Кабаева из Зари в Динамо
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Динамо подписало Кабаева Динамо подписало Кабаева
Помочь журналистам

Видео

Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Саутгемптон - Челси 2:1 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина сохранила звание первой ракетки Украины, Свитолина вылетела с ТОП-60
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина впервые с 1998 года покинула ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Теннис01:07
US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей мужской сетки
Теннис01:02
US OPEN-2022 (WTA): расписание и результаты матчей женской сетки
Европа01:00
Малиновский, Забарный или Мудрик: кто из украинцев сменит клуб в последний день?
Игровые00:55
Сборная Украины по волейболу обыграла Пуэрто-Рико и вышла в плей-офф чемпионата мира
Украина00:45
Динамо заинтересовано в услугах вингера сборной Ямайки
НБА00:30
ЛеБрон заявил о желании сыграть в одной команде с младшим сыном
Европа00:17
Ливерпуль вырвал победу на последней секунде матча с Ньюкаслом
Вчера, 23:45
Европа23:45
Коваленко со Специей уступили Ювентусу
Европа23:33
Хет-трик Холанда помог Манчестер Сити разгромить Ноттингем Форест
Европа23:24
Безупречные: Арсенал снова победил, на этот раз Астон Виллу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK