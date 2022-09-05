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Украина с легкостью переиграла Нидерланды в 1/8 финала чемпионата мира по волейболу

В следующей стадии подопечные Угиса Крастьинша встретятся с Словенией.
Сегодня, 19:47
Сборная Украины по волейболу / Getty Images
Сборная Украины по волейболу / Getty Images
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В рамках 1/8 финала чемпионата мира , который проходит в словенской Любляне сборная Украины встретилась с Нидерландами.

"Сине-желтые" победили своих соперников со счетом 0:3 (16:25, 19:25, 17:25).

В четвертьфинале подопечные Угиса Крастьинша встретятся с хозяевами турнира - национальной командой Словении 7 или 8 сентября.

Самым результативным волейболистом в матче с "оранжевыми" стал Васлий Тупчий, набравший 14 очок

Примечательно, что волейбольная сборная впервые пробивается в стадию 1/4 финала на мировом первенстве.

Нидерланды - Украина 0:3 (16:25, 19:25, 17:25)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол Сборная Украины ЧМ
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