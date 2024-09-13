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Сборная Эстонии отказалась играть против Беларуси в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Эстонцы не имеют желания выходить на матч против белорусов.
Сегодня, 13:20
Сборная Эстонии по пляжному футболу / Getty Images
Сборная Эстонии по пляжному футболу / Getty Images

На днях завершился групповой этап Суперфинала Евролиги по пляжному футболу среди мужских команд. Неожиданно в 1/4 финала пробилась национальная сборная Эстонии, опередив в группе Германию.

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В четвертьфинале эстонцы должны встретиться с национальной командой Беларуси, но отказались выходить на "песок" против друзей РФ, мотивируя свое решение недовольством политической позицией белорусов.

Следовательно, сборная Беларуси "одерживает" техническую победу и сразу выходит в полуфинал турнира. А Эстония сыграет за 5-8 мест турнира. В полуфинале друзья РФ встретятся с победителем пары Испания - Польша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол

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