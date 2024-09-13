Женская сборная Украины по пляжному футболу досадно уступила Италии в Суперфинале Евролиги

В матче был забит лишь один гол.

Национальная сборная Украины по пляжному футболу среди женщин провела матч второго тура группового этапа Суперфинала Евролиги, где встречалась с командой Италии.

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Подопечные Юрия Клименко пропустили гол в середине первого тайма – итальянки поразили ворота Анастасии Терех после розыгрыша аута.

Сборная Украины имела преимущество во втором и третьем периодах - два раза итальянок спасал каркас ворот, однако, к сожалению, забить украинским девушкам не удалось. Итоговый счет во встрече 0:1.

Италия - Украина 1:0

Гол: Педрасса.

Стоит отметить, что после двух поражений Украина потеряла шансы на плей-офф Суперфинала Евролиги, куда досрочно квалифицировались сборные Португалии и Италии. Украинки сразятся за 5-8 места турнира

Напомним, заключительный матч группового этапа подопечные Юрия Клименко проведут уже сегодня, 13 сентября. Украинки сойдутся со сборной Чехии. Старт игры в 11:15 по киевскому времени.

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