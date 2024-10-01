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Сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию на матчи отбора к ЧМ-2025: определен состав команды

Николай Костенко сможет рассчитывать на трех голкиперов и 9 универсалов.
Сегодня, 17:15
Сборная Украины по пляжному футболу / УАФ
Сборная Украины по пляжному футболу / УАФ

Сегодня, первого октября, национальная сборная Украины по пляжному футболу отправилась в Испанию (Кадис), где сыграет в отборе к ЧМ-2025.

Читай также: Сборная Украины по пляжному футболу попала в группу F на квалификации на ЧМ-2025

Главный тренер "сине-желтых" Николай Костенко определился с составом команды на отбор:

Голкиперы – Андрей Неруш, Александр Пославский, Роман Пазенко

Универсалы – Иван Глуцкий, Олег Зборовский, Андрей Борсук, Андрей Пашко, Никита Левченко, Тимофей Листопад, Олег Сиренко, Игорь Левченко, Антон Росс.

Интересно, что в состав национальной команды не попали неожиданно оставшиеся вне заявки Потапов, Войтенко, Заворотный и Войток.

Напомним, матчи отбора пройдут в Кадисе в период с 4 по 13 октября. В первом раунде сборная Украины попала в группу F вместе с командами Польши и Норвегии.

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