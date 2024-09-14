Женская сборная Украины по пляжному футболу одолела Швейцарию в Суперфинале Евролиги

Национальная сборная Украины по пляжному футболу среди женщин неудачно выступила на групповом этапе Суперфинала Евролиги 2024 – подопечные Юрия Клименко проиграли Португалии (4:3), Италии (1:0) и Чехии (3:0). Следовательно, наши девушки должны играть за 5-8 места турнира.

Читай также: Сборная Эстонии отказалась играть против Беларуси в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Сегодня, 14 сентября, сборная Украины в утешительном турнире Евролиги победила команду Швейцарии

Украина – Швейцария 5:3

Голы: Ирина Бавзенюк (3), Маргарита Юрасова, Юлия Костюк.

Лидером нашей команды в сегодняшнем поединке была Ирина Бавзенюк, которая оформила хет-трик. Ирина открыла счет в первом тайме и удвоила преимущество во втором. В третьей двенадцатиминутке Маргарита Юрасова и Юлия Костюк сделали счет 4:0. Швейцарские футболистки, в их честь, не сдавались и сократили расстояние. Но все вопросы о победителе игры закрыла Бавзенюк.

Следует отметить, завтра, 15 сентября, украинки сыграют в "утешительном финале" Евро-2024, где сойдутся с победителем пары Чехия – Англия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!