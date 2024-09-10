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Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Португалии на старте Суперфинала Евролиги-2024

Украинки обидно уступили на старте турнира.
Сегодня, 15:05
Сборная Украины по пляжному футболу / beachsoccer.com
Сборная Украины по пляжному футболу / beachsoccer.com

Женская сборная Украины по пляжному футболу стартовала в Суперфинале Евролиги-2024 – подопечные Юрия Клименко минимально уступили команде Португалии.

Украина – Португалия 3:4

Голы: Юрасова, Костюк, Терех.

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После двух таймов украинки были впереди 2:0 – сначала забила Маргарита Юрасова после передачи Мирославы Выпасняк, а затем Юрасова ассистировала Юлии Костюк.

Однако, в конце второго тайма Юля Костюк была изъята за вторую желтую карточку, и хотя две минуты в меньшинстве наши девушки выдержали, развалились в третьей двенадцатиминутке.

Наши девушки 2:3, когда Анастасия Терех вратарским голом сравняла результат, но за две с половиной минуты до завершения основного времени Даниэла принесла победу Португалии.

Следует отметить, следующий матч наша команда проведет в четверг, 12 сентября. Соперницами украинок станет сборная Италии. Старт встречи в 17:45 по киевскому времени.

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