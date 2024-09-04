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Клипаченко оценила соперников сборной Украины в Суперфинале Евролиги: Наша цель - золотые медали

Анастасия Клипаченко, эксклюзивно для Isport.ua, подбила итоги жеребьевки Суперфинала Евролиги.
Сегодня, 15:25
Анастасия Клипаченко / beachsoccer.com
Анастасия Клипаченко / beachsoccer.com

Женская сборная Украины по пляжному футболу узнала соперников в Суперфинале Евролиги-2024. Подопечные Юрия Клименко попали в квартет A, где встретятся с командами Италии, Португалии и Чехии.

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Одна из лидеров женской сборной Анастасия Клипаченко, эксклюзивно для Isport.ua, поделилась ожиданиями от предстоящего турнира, оценив соперников и амбициозно заявив о целях национальной команды:

"Сначала организаторы планировали сформировать три группы по три команды, поскольку было девять команд-участниц Суперфинала в Италии, но Нидерланды отказались ехать на финальную часть, поэтому сформировали две группы по четыре команды.

В общем, все команды сильные, легкой группы в априори не могло быть, но нас удовлетворяет результат жеребьевки. Получилось даже положительно. Группа интересна, поэтому будут интересные матчи – у каждой команды разная тактика и подход.

Италия впервые в этом сезоне сыграет свои официальные матчи, с португалками мы уже играли, с Чехией встречались раньше, но будем еще изучать их игру в этом сезоне, поскольку они были на первом этапе в Португалии.

Относительно задач на турнир, они самые высокие – это золотые медали! Поэтому сейчас мы будем плодотворно готовиться, будут сборы по 2 тренировки в день. И приложим максимум усилий для того, чтобы хорошо выступить в финальной части Евролиги. Будем благодарны за поддержку украинцев во время этих соревнований", - сказала Анастасия.

Напомним, Cуперфинал чемпионата Европы стартует в итальянском городке Альгеро 10 сентября и продлится до 15 сентября. По две лучшие команды каждой группы пройдут в полуфиналы.

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