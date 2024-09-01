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Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Польше, но сенсационно одолела Португалию на Евро-2024

Сегодня, 1 сентября, девочки проведут заключительный матч группового этапа против Англии.
Сегодня, 11:24
Сборная Украины по пляжному футболу / УАФ
Сборная Украины по пляжному футболу / УАФ

На днях началась Евролига-2024 по пляжному футболу среди женщин, где представлена ​​и наша национальная команда. Украинки попали в один квартет со сборными Польши, Португалии и Англии.

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В первом матче группового этапа Украина встречалась с представителями Польши. Польские футболистки мощно начали и к 16-й минуте были впереди 2:0. Но впоследствии Александра Скибина сократило расстояние. Наши девушки пытались отыграться, однако в третьем тайме пропустили в третий раз.

Польша 3:1 Украина

Гол: Александра Скибина.

Во втором матче турнира сборная Украины встречалась со сверхмощной сборной Португалии, играющей на домашней площадке.В середине второго тайма счет в игре невероятным ударом со штрафного открыла Юлия Костюк. Но хозяйки на последней минуте основного времени также заработали штрафной и сравняли результат – 1:1. В серии пенальти выручила наша голкиперка Анастасия Терех, отразившая два удара от португальских футболисток. А у наших забивали с точки Анастасия Клипаченко, Снежана Воловенко, Юлия Костюк и Ирина Дубицкая.

Украина 1:1 Португалия (2-4 в серии пенальти)

Гол: Юлия Костюк.

Напомним, завершающий матч группового этапа Евролиги наши девушки проведут сегодня, 1 сентября. Сборная Украины в 14.45 сыграет против национальной команды Англии.

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