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ЖФК Сервит - чемпион Украины по пляжному футболу среди женщин

За награды соревновались шесть коллективов.
29 июля, 17:25
ЖФК Сервит
ЖФК Сервит

В минувший уикенд в Черкассах состоялся чемпионат Украины по пляжному футболу среди женщин, где соревновались сильнейшие команды нашей страны. Всего шесть команд соревновались за золото: ЖКФ Сервит (Киев), МСК Днепр (Черкассы), МЖФК Металлург (Запорожье), ЖФК Лидер-Сборная Полтавской области, ЖФК Мариуполь и НУПИБ Альтернатива (Киев).

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По итогам упорной борьбы чемпионами Украины стали футболистки киевского Сервита, которые в финале обыграли представительниц МСК Днепр со счетом 3:1. Команды активно начали поединок и создавали моменты один за другим, но мастерство столичных девушек далось в знаки – дубль Анастасии Клипаченко и гол Ирины Бавзенюк принесли "золото" Сервиту. За Днепр отличилась Юлия Солдатенко.

Бронзовые медали добыли в борьбе представительницы ЖФК Мариуполь, которые в матче за третье место обыграли команду Лидер-Сборная Полтавской области со счетом 6:5.

Анастасия Клипаченко и Юлия Солдатенко
Анастасия Клипаченко и Юлия Солдатенко

По индивидуальным наградам: MVP турнира стала капитан команды Сервит Анастасия Клипаченко, приз зрительских симпатий получила Ирина Дубицкая (Сервит). Лучшим голкипером соревнований признана голкипер команды ЖФК Мариуполь София Куличенко, а лучшим бомбардиром турнира Юлия Солдатенко (МСК Днепр).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пляжный футбол ЖФК Сервит

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