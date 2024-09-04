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Женская сборная Украины по пляжному футболу узнала соперников в Суперфинале Евролиги 2024

Украинки поборются за золотые медали Евролиги.
Сегодня, 10:19
Сборная Украины по пляжному футболу / УАФ
Сборная Украины по пляжному футболу / УАФ

Состоялась жеребьевка Суперфинала Суперлиги среди женских национальных команд, где сборная Украины узнала своих соперников на групповом этапе.

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Наши спортсменки попали в группу А, где встретятся с национальными командами Италии, Португалии и Чехии.

Україна - Португалія
Україна - Португалія / Источник: beachsoccer.com

Группа А:

  1. Италия
  2. Португалия
  3. Украина
  4. Чехия

Англія - Польща
Англія - Польща / Источник: beachsoccer.com

Группа B:

  1. Испания
  2. Польша
  3. Швейцария
  4. Англия

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Стоит отметить, что суперфинал чемпионата Европы стартует в итальянском городке Альгеро 10 сентября и продлится до 15 сентября. По две лучшие команды каждой группы пройдут в полуфиналы.

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