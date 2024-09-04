Женская сборная Украины по пляжному футболу узнала соперников в Суперфинале Евролиги 2024

Состоялась жеребьевка Суперфинала Суперлиги среди женских национальных команд, где сборная Украины узнала своих соперников на групповом этапе.

Читай также: Женская сборная Украины по пляжному футболу уступила Польше, но сенсационно одолела Португалию на Евро-2024

Наши спортсменки попали в группу А, где встретятся с национальными командами Италии, Португалии и Чехии.

Україна - Португалія / Источник: beachsoccer.com

Группа А:

Италия Португалия Украина Чехия

Англія - Польща / Источник: beachsoccer.com

Группа B:

Испания Польша Швейцария Англия

Читай также: Женская сборная Украины по пляжному футболу разгромила Англию в завершающем матче Евролиги-2024

Стоит отметить, что суперфинал чемпионата Европы стартует в итальянском городке Альгеро 10 сентября и продлится до 15 сентября. По две лучшие команды каждой группы пройдут в полуфиналы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!