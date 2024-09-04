Женская сборная Украины по пляжному футболу узнала соперников в Суперфинале Евролиги 2024
Состоялась жеребьевка Суперфинала Суперлиги среди женских национальных команд, где сборная Украины узнала своих соперников на групповом этапе.
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Наши спортсменки попали в группу А, где встретятся с национальными командами Италии, Португалии и Чехии.
Группа А:
- Италия
- Португалия
- Украина
- Чехия
Группа B:
- Испания
- Польша
- Швейцария
- Англия
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Стоит отметить, что суперфинал чемпионата Европы стартует в итальянском городке Альгеро 10 сентября и продлится до 15 сентября. По две лучшие команды каждой группы пройдут в полуфиналы.
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