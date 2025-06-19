Украина завоевала первое в истории золото ЧЕ в командном фехтовании на шпаге

Женская сборная Украины по фехтованию на шпаге завоевала золото чемпионата Европы.

В финальном поединке украинки оказались сильнее команды Швейцарии – 45:34.

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Украину представили Елена Кривицкая, Влада Харькова, Анна Максименко и Инна Бровко.

Отметим, что для Украины это первое в истории золото чемпионата Европы в командных соревнованиях в шпаге.

Украина завершила Евро-2025 с тремя медалями - два золота и одно серебро.

Ранее сообщалось, что Магучих впервые за два года не выиграла золотую медаль.

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