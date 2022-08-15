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Чемпіонат Європи з водних видів спорту: Україна взяла восьме золото в артистичному плаванні

ISPORT знайомить читачів з виступами наших спортсменів на європейській першості.
Вчера, 18:00
Водные виды спорта / Getty Images
Водные виды спорта / Getty Images
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В столиці Італії з 11 по 21 серпня відбувається чемпіонат Європи з водних видів спорту, участь в якому беруть також і українські спортсмени.

Всього змагання будуть проходити в п'яти видах спорту – артистичне плавання, плавання, плавання на відкритій воді, стрибки в воду та хай-дайвінг.

Розклад виступів українців за 15 серпня

Плавання

10:12, 50 м барс (кваліфікація)
Володимир Лісовець - став найкращим серед українців, показвши підсумкове 28-е місце (вийшов у півфінал). Максим Ткачук, Давід Кизименко, Максим Овчінніков - не змогли пробитися в наступний раунд.

10:24, 100 м на спині (кваліфікація)
Ніка Шарафутдінова, Дарина Зевіна - не пройшли кваліфікацію.

10:36, 200 м батерфляй (кваліфікація)
Денис Кесіль пробився у півфінал, показавши восьмий результат

11:17, 1500 м вільний стиль (кваліфікація)
Михайло Романчук виграв кваліфікацію, показавший найкращий результат

Артистичне плавання

10:30, дует (довільна програма, фінал)
Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва виграли змагання, показавши найкращий результат.

16:00, група (довільна програма, фінал)
Команда України, за яку виступали Марина Алексіїва, Владислава Алексіїва, Марта Фєдіна, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчіннікова, Анастасія Шмоніна, Валерія Тищенко, завоювала восьме золото ЧЄ в артистичному плаванні.

Стрибки у воду

14:00, командні змагання
Ксенія Байло, Кирило Болюх, Вікторія Кесарь і Данило Коновалов із результатом 399,05 бала завоювали срібло.

Результати виступів українців за 14 серпня

Плавання

10:00, 200 м вільний стиль (кваліфікація):
Вадим Науменко показав другий результат в своєму запливі, але його загальний результат не дав можливості пройти в наступний раунд кваліфікації.

10:35, 50 м на спині (кваліфікація):
Олександр Желтяков показав четвертий результат в своєму запливі, зайнявши в підсумку 31-ю позицію, яка не дозволяє йому пройти кваліфікацію.

10:45, 200 м брас (кваліфікація): 
Каміла Ісаєва посіла 28-е місце в кваліфікації - не потрапила до наступного раунду.

11:02, 4 по 100 м вільний стиль (кваліфікація, чоловіки, команди):
Владислав Бухов, Сергій Шевцов, Ілля Лінник та Владислав Нестеркін пробились до фіналу змагання

Артистичне плавання

10:30, соло (довільна програма, фінал)
Марта Фєдіна показала найкращий результат, який дозволив їй перемогти

15:00 комбінація (фінал)
Команда України набрала 95,2000 балів та завоювала чергове золото.

Результати виступів українців за 13 серпня

Плавання

10:00, 200 м вільний стиль (кваліфікація):
Карина Снітко виграла свій заплив, але в підсумку показала лише 16-й час. Тим не менше, це дозволило їй пройти перший раунд кваліфікації.

10:15, 100 м батерфляй (кваліфікація):
Денис Кесіль зупинився найближче серед українців до прозоду в півфінали, але зайняв лише 24 місце. Олексій Хникін та Валентин Нестеркін були 44-м та 45-м.

10:32, 50 м на спині (кваліфікація):
Дарина Зевіна показала 24-й результат в кваліфікації, Ніка Шарафутдінова була лише 31-ю. Обидві не пройшли в півфінал.

10:42, 200 м брас (кваліфікація):
Давид Кизименко та Максим Ткачук потрапили в 24 найкращих, але не змогли кваліфікуватися в півфінали, а ось Максим Овчинніков з 9-м результатом згодом побореться за фінал. 

20:37, 800 м вільний стиль (фінал):
Михайло Романчук не зміг завоювати медаль, прийшовши на фініш лише четвертим

Артистичне плавання

10:30, команда (довільна програма, кваліфікація)
М.Алексіїва, В.Алексіїва, Деревянченко, Федіна, Гришко, Овчиннікова, Шмоніна, Тищенко з першим результатом пройшли в фінал змагань 

16:00, дует (довільна програма, фінал)
Марина Алексіїва та Владислава Алексіїва здобули золоту медаль!

Результати виступів українців за 12 серпня

Плавання

10:10, 100 м вільний стиль (кваліфікація):
Олексій Хникін посів 45-е місце - не вийшов у другий раунд
Ілля Лінник зайняв 29-ю позицію - не пройшов кваліфікацію
Валентин Нестеркін розташувався на 34-му місці - не пройшов відбір
Сергій Шевцов став 28-м - не подолав перший раунд

10:31, 100 м брас (кваліфікація):
Каміла Ісаєва показала 26-е місце - не прошла кваліфікацію

10:42, 200 м на спині (кваліфікація):
Вадим Науменко став 21-м - не пройшов кваліфікацію

11:08, 800 м вільним стилем (кваліфікація):
Михайло Романчук показав час 7:47,93, що дозволило йому посісти перше місце в півфіналі.

19:07, 50 м батерфляй (фінал):
Андрій Говоров фінішував шостим, встановивши час 23,18 с.

Артистичне плавання

10:30, дует (довільна програма, кваліфікація)
Марина та Владислава Алексіїви виграли кваліфікацію, набравши - 94.3667

16:00, соло (технічна програма, фінал)
Марта Федіна завоювала золото, набравши 92,6394

17:00, хайлайт (фінал)
Українська збірна набрала 94.0667 балів та завоювала золото.

Результати виступів українців за 11 серпня

Плавання

10:00, 50 м батерфляй (кваліфікація):
Олексій Хникін виграв свій заплив, але часу не вистачило для проходу в наступний етап;
Владислав Бухов став 23-м в загальному заліку, чого не вистачило для кваліфікації;
Валентин Несеркін показав найгірший результат серед українців і в підсумку став 45-м х 57 учасників;
Андрій Говоров – єдиний з українців, хто пройшов в наступний раунд, він показав шостий результат серед всіх спортсменів.

10:15, 100 м батерфляй (кваліфікація):
Катерина Шмітко не пройшла в наступний раунд відбору.

10:44, 200 м на спині (кваліфікація):
Дарина Зевіна прийшла сьомою в своєму запливі і посіла 18-те місце в загальному заліку

10:58, 100 м брас (кваліфікація):
Максим Овчинніков виграв свій кваліфікаційний заплив, але цього не вистачило для кваліфікації;
Давід Кизименко став п'ятим тому ж самому запливі, який виграв Овчинніков;
Володимир Лісовець хоч і став п'ятим в своєму запливі, але показав час 1:00,88, що дозволило йому вийти в півфінал;
Максим Ткачук програв Лісовцю більше двох секунд і показав найгірший результат серед українців.

19:00, 50 м батерфляй (півфінал):
Андрій Говоров показав шостий результат та вийшов в фінал змагання

19:50, 100 м брас (півфінал):
Володимир Лісовець продемонстрував лише 14-й результат і не зміг пройти до фіналу

Артистичне плавання

10:30, соло (довільна програма, кваліфікація)
Марта Фєдіна виграла кваліфікацію довільної програми з результатом 94.0000.

16:00, команда (технічна програма, фінал)
Марина та Владислава Алексіїви, Олеся Деревянченко, Марта Фєдіна, Вероніка Гришко, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко здобули золото.

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