Стало известно, сколько украинских спортсменов погибло на войне

Вадим Гутцайт сообщил количество людей, которые отдали жизнь за Украину.

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов погибло из-за полномасштабной войны с россией.

Функционер опубликовал пост на своей странице в Facebook, где отметил вклад павших героев.

"Герои среди нас. И каждый из нас – герой. Потому что вместе стоим за независимость и свободу, победу и мир, успешное будущее и развитие нашей Украины. История украинского народа выстрадана и окроплена кровью смелых, непокоренных и преданных героев Украины. И сегодня мы отмечаем День героев Украины.

Уважаем тех, кто боролся за волю Украины, за интересы и целостность нашего государства. Выражаем благодарность защитникам, ныне противостоящим российской агрессии и оккупации. Светлая память и ангелам спорта. 293 спортсмена, тренера и работники физической культуры погибли на этой войне".

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С верой в победу и наших защитников ждем возвращения почти трех тысяч наших коллег, сейчас защищающих интересы государства в составе ВСУ и Нацгвардии. Искренне радуемся каждому, кто вернулся из плена. Желаю всем непоколебимой веры и несокрушимости духа. Вместе мы сильны. Итого к победе. Слава Украине. Героям слава", - написал Гутцайт.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации дзюдо отреагировал на бойкот Украиной чемпионата мира.