iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Стало известно, сколько украинских спортсменов погибло на войне

Вадим Гутцайт сообщил количество людей, которые отдали жизнь за Украину.
Сегодня, 14:10
Вадим Гутцайт / hsl.com.ua
Вадим Гутцайт / hsl.com.ua

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов погибло из-за полномасштабной войны с россией.

Функционер опубликовал пост на своей странице в Facebook, где отметил вклад павших героев.

"Герои среди нас. И каждый из нас – герой. Потому что вместе стоим за независимость и свободу, победу и мир, успешное будущее и развитие нашей Украины. История украинского народа выстрадана и окроплена кровью смелых, непокоренных и преданных героев Украины. И сегодня мы отмечаем День героев Украины.

Уважаем тех, кто боролся за волю Украины, за интересы и целостность нашего государства. Выражаем благодарность защитникам, ныне противостоящим российской агрессии и оккупации. Светлая память и ангелам спорта. 293 спортсмена, тренера и работники физической культуры погибли на этой войне".

Читай также: "Нет никаких мотивов": Украинская легкоатлетка получила подозрение от НАБУ

С верой в победу и наших защитников ждем возвращения почти трех тысяч наших коллег, сейчас защищающих интересы государства в составе ВСУ и Нацгвардии. Искренне радуемся каждому, кто вернулся из плена. Желаю всем непоколебимой веры и несокрушимости духа. Вместе мы сильны. Итого к победе. Слава Украине. Героям слава", - написал Гутцайт.

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации дзюдо отреагировал на бойкот Украиной чемпионата мира.


Статьи по теме

Роналду решительно настроен покинуть Ан-Наср Роналду решительно настроен покинуть Ан-Наср
Теннис: WTA и ATP. Рыбакина победила на открытом чемпионате Италии Теннис: WTA и ATP. Рыбакина победила на открытом чемпионате Италии
Зинченко вошел в ТОП-20 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo Зинченко вошел в ТОП-20 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo
"Все знают, что он проиграл": Малиньяджи оценил итог боя Ломаченко - Хэйни "Все знают, что он проиграл": Малиньяджи оценил итог боя Ломаченко - Хэйни
Помочь журналистам

Видео

Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Эмполи - Ювентус 4:1 видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина обновила личный рекорд и стала первой ракеткой Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас стал первой ракеткой мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Другие страны14:36
Роналду решительно настроен покинуть Ан-Наср
Олимпийские виды14:10
Стало известно, сколько украинских спортсменов погибло на войне
Теннис13:45
Теннис: WTA и ATP. Рыбакина победила на открытом чемпионате Италии
Европа13:29
Зинченко вошел в ТОП-20 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo
Бокс13:06
"Все знают, что он проиграл": Малиньяджи оценил итог боя Ломаченко - Хэйни
Европа12:40
Легенда Ливерпуля включила Зинченко в символическую сборную сезона АПЛ
НБА12:34
Леброн Джеймс намекнул на завершение карьеры
Европа и мир12:15
Чемпионат мира по хоккею-2023: Германия встретится с Францией, Швеция - с США
Бокс11:58
"Нужно оставаться человеком": Ломаченко обратился к болельщикам после поражения от Хэйни
Другие страны11:53
В Бразилии поддержали Винисиуса, отключив огни на статуе Христа-Искупителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK