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"Нет никаких мотивов": Украинская легкоатлетка получила подозрение от НАБУ

Ольга Саладуха детально отреагировала на произошедшее.
Сегодня, 14:45
Ольга Саладуха / Getty Images
Ольга Саладуха / Getty Images

Бронзовая призерка Олимпиады по легкой атлетике и народная депутатка от "Слуги народа" Ольга Саладуха получила подозрение от Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, депутатка не задекларировала расположенный на принадлежащем ей земельном участке объект недвижимости - недостроенный дом площадью более 167 кв. м под Киевом. 

Сообщается, что Саладуха приобрела участок 2020 году, и о расположенной на ней о недостройке в договоре купли-продажи упоминания не было. Следствие обратилось к народному депутату, чтобы она устранила неточности. После этого депутатка подала исправленную декларацию без соответствующих данных.

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Украинка опубликовала заявление в Facebook, на котором рассказала, что заработала на дом за доходы, полученные во время спортивной карьеры.

"Сейчас внимательно изучаем предоставленные материалы, чтобы сделать более подробный вывод о всех юридических нюансах. Конечно, рассчитываю на дальнейшее объективное изучение всех деталей дела задействованными институтами. Но хочу надеяться, что моя политическая позиция и принадлежность к депутатской группе «Умная политика» не помешает объективному расследованию дела", - отмечает украинка.

Отметим, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали расследование. 

Ранее сообщалось, что президент Международной федерации дзюдо отреагировал на бойкот Украиной чемпионата мира.


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