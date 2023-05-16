iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Прокуратура начала расследование обмена вратарей между Барселоной и Валенсией

Клубы обвиняются в финансовых махинациях и коррупции.
Сегодня, 19:49
Яспер Силессен / Getty Images
Яспер Силессен / Getty Images

Испанская прокуратура начала расследование трансферов Нето и Яспера Силессена между Барселоной и Валенсией в 2019 году.

Тогда клубы обменялись вратарями, каталонцы получили 35 млн за Силессена, а "летучие мыши" 26 млн за Нето.

Однако в 2022 году бывший вице-президент Валенсии Мигель Сорио подал иск на владельца клуба, заявив, что таким образом клубы сфальсифицировали свои финансовые показатели.

Среди прочих руководителей Валенсии в иске также упоминается и агент Жорже Мендеш. Сорио обвиняет их в ряде финансовых махинаций и коррупции.

В данный момент начато досудебное расследование, однако отметим, что ранее этот случай уже расследовался, но до суда ситуация не дошла.

Ранее, напомним, Барселону решил покинуть Йорди Кройфф.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона валенсия

Статьи по теме

Неймар хотел бы вернуться в Барселону Неймар хотел бы вернуться в Барселону
Барселона лишилась еще одного спортивного директора Барселона лишилась еще одного спортивного директора
Манчестер Сити или Барселона: неопределенное будущее Гюндогана Манчестер Сити или Барселона: неопределенное будущее Гюндогана
Хавбек Вулверхэмптона согласовал контракт с Барселоной Хавбек Вулверхэмптона согласовал контракт с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Лестер - Ливерпуль 0:3 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Navi сыграют с FaZe, G2 сенсационно покинули турнир
просмотров
Плей-офф НБА: определились все участники финалов конференций
просмотров

Последние новости

Европа22:22
Гвардиола - о матче с Реалом: Я не буду мудрить с тактикой, не волнуйтесь
Лига Чемпионов22:01
Милан - Интер: смотреть онлайн трансляцию матча 16.05.2023 1/2 финала Лиги чемпионов
Европа21:56
Неймар хотел бы вернуться в Барселону
Лига Чемпионов21:52
Интер - Милан: где смотреть матч полуфинала Лиги чемпионов
Европа21:43
Одноклубник Зинченко принял решение покинуть летом Арсенал
Лига Чемпионов21:27
Интер - Милан: стартовые составы команд
Другие21:21
Россиян и белорусов не допустили на Европейские игры
Украина21:16
Шахтер и Верес получили штрафы от УАФ
Европа20:51
Месси и Мбаппе среди номинантов на лучшего игрока сезона Лиги 1
ММА20:49
Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK