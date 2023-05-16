Прокуратура начала расследование обмена вратарей между Барселоной и Валенсией

Клубы обвиняются в финансовых махинациях и коррупции.

Испанская прокуратура начала расследование трансферов Нето и Яспера Силессена между Барселоной и Валенсией в 2019 году.

Тогда клубы обменялись вратарями, каталонцы получили 35 млн за Силессена, а "летучие мыши" 26 млн за Нето.

Однако в 2022 году бывший вице-президент Валенсии Мигель Сорио подал иск на владельца клуба, заявив, что таким образом клубы сфальсифицировали свои финансовые показатели.

Среди прочих руководителей Валенсии в иске также упоминается и агент Жорже Мендеш. Сорио обвиняет их в ряде финансовых махинаций и коррупции.

В данный момент начато досудебное расследование, однако отметим, что ранее этот случай уже расследовался, но до суда ситуация не дошла.

Ранее, напомним, Барселону решил покинуть Йорди Кройфф.