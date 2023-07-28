"Мне стыдно быть частью системы": Возлюбленный Харлан отреагировал на дисквалификацию украинки

Двухкратный серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию Луиджи Самеле прокомментировал дисквалификацию Ольги Харлан с чемпионата мира.

По словам спортсмена, он разочарован тем, что его любимую убрали с соревнования после того, как спортсменка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой.

Читай также: Международные федерации еще раз доказали свою коррумпированность и беспомощность в ситуации с Харлан

"Я рос мечтателем. Но с годами понял, что мы не живем в сказочном мире. В течение карьеры я увидел и понял больше вещей, чем когда-либо до этого. Сегодня мне впервые стыдно быть частью этой системы!

Системы, где высокомерие побеждает честность. Системы, где тот, кто может вам помочь, ждет только вашей неудачи. Почувствовал сегодня это не на своей шкуре, а того человека, который мне дорог. Того человека, который за любовь к этому виду спорта рискнул всем и был предан. В тишине! В самой оглушительной тишине, которую я когда-либо слышал.

Я горжусь тем, что всегда боролся за свои идеалы, и буду продолжать это делать. И я тобой горжусь", - написал Самеле в Instagram.

Ранее сообщалось, что Харлан прокомментировала дисквалификацию с ЧМ.