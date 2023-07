Международные федерации еще раз доказали свою коррумпированность и беспомощность в ситуации с Харлан

В Милане, Италия, проходит чемпионат мира по фехтованию, в рамках которого проходят женские одиночные соревнования на саблях.

Существовала большая вероятность, что в этой категории вообще не будет представлена Украина, но к счастью, нашим спортивным функционерам хватило ума "сдать назад" и отменить запрет на участие в турнирах[[/link_local]] , где представлены "нейтральные" российские и белорусские спортсмены

К сожалению, ума не хватило организаторам турнира в Милане и международной федерации фехтования.

Уже в первом же раунде жребий построил Ольгу Харлан и россиянку Анну Смирнову (также против россиянина Вадима Анохина должен был соревноваться Игорь Рейзлин, но наш спортсмен отказался выходить на дорожку).

По правилам в фехтовании отказ пожать руку карается дисквалификацией по турниру, а именно это сделал Харлан после поединка со Смирновой со счетом 15:7.

Однако FIE отклонила протест россиянки, и казалось бы здесь точка в этой истории. Произошла "победа", можно триумфально открывать шампанское, радоваться спортсменке и наблюдать за ее продвижением дальше. Но нет.

Функционеры решили "усидеть на двух стульях", не пропустив дальше россиянку, но и не дав дальше соревноваться украинцы, дисквалифицировав ее. Более того, вероятно отстранение будет распространяться не только на этот турнир, но и на другие в течение ближайших двух месяцев.

Жаль, что в международном спорте не понимают того, что этим они угождают не всем, а россиянам. Стране-террористке и всем, кто там живет, глубоко наплевать на спортивные успехи Анны Смирновой. Автор глубоко уверен, что рядовой гражданин условного омска сегодня впервые услышит это имя, однако от того, что удалось насолить Украине и украинской спортсменке российская пропаганда и тот же рядовой житель условного омска будет в восторге, потому что это национальное кредо россиян в чем они сами охотно признаются.

Плохо все эти международные федерации выполняют и функцию миротворцев, которую они взяли на себя. Или, скорее, плохо понимают, что функцию миротворцев выполнять не нужно.

FIE, WTA, ATP, FIFA, UEFA, МОК и другим спортивным организациям следует наконец-то понять одну вещь. Невозможно требовать от украинцев проявления уважения к спортсменам стран-террористов.

Невозможно хотеть, чтобы наш спортсмен, которого каждый день может убить ракета, пожимал руку россиянину, который лайкает так называемый "Z-контент" в Instagram, невозможно ожидать, что украинка, друзья которой, находятся в оккупации, будет с уважением относиться к спортсменке, которая поддерживает путина или лукашенко, невозможно надеяться на то, что представитель нашей страны, родственник которого умер на войне, не сможет спокойно смотреть в глаза представителю страны-террориста, родственник которого тоже воюет, но на другой стороне.

Международные федерации этого не понимают. Или не хотят понимать, потому что зависимы от российского влияния.

ФИФА не смогла забрать у России право проведения ЧМ после оккупации Крыма, а уже после полномасштабного вторжения добавила русский в список официальных языков, а Зеленскому не дала выступить на ЧМ.

Ukrainians do not want to shake hands with the russians who kill our people on our land every day. Olha Kharlan deservedly won. But the insidiousness of the russians is also evident in sport. We call on @FIE_fencing to reinstate Kharlan in the competition. pic.twitter.com/Cj21VFcS7t