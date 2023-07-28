iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Международные федерации еще раз доказали свою коррумпированность и беспомощность в ситуации с Харлан

Василий Медвидь очень не доволен тем, насколько оторваны от реальности спортивные функционеры.
Сегодня, 09:00
Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan
Ольга Харлан / instagram.com/olgakharlan

В Милане, Италия, проходит чемпионат мира по фехтованию, в рамках которого проходят женские одиночные соревнования на саблях.

Существовала большая вероятность, что в этой категории вообще не будет представлена Украина, но к счастью, нашим спортивным функционерам хватило ума "сдать назад" и отменить запрет на участие в турнирах[[/link_local]] , где представлены "нейтральные" российские и белорусские спортсмены

К сожалению, ума не хватило организаторам турнира в Милане и международной федерации фехтования.

Уже в первом же раунде жребий построил Ольгу Харлан и россиянку Анну Смирнову (также против россиянина Вадима Анохина должен был соревноваться Игорь Рейзлин, но наш спортсмен отказался выходить на дорожку).

По правилам в фехтовании отказ пожать руку карается дисквалификацией по турниру, а именно это сделал Харлан после поединка со Смирновой со счетом 15:7.

Однако FIE отклонила протест россиянки, и казалось бы здесь точка в этой истории. Произошла "победа", можно триумфально открывать шампанское, радоваться спортсменке и наблюдать за ее продвижением дальше. Но нет.

Функционеры решили "усидеть на двух стульях", не пропустив дальше россиянку, но и не дав дальше соревноваться украинцы, дисквалифицировав ее. Более того, вероятно отстранение будет распространяться не только на этот турнир, но и на другие в течение ближайших двух месяцев.

Жаль, что в международном спорте не понимают того, что этим они угождают не всем, а россиянам. Стране-террористке и всем, кто там живет, глубоко наплевать на спортивные успехи Анны Смирновой. Автор глубоко уверен, что рядовой гражданин условного омска сегодня впервые услышит это имя, однако от того, что удалось насолить Украине и украинской спортсменке российская пропаганда и тот же рядовой житель условного омска будет в восторге, потому что это национальное кредо россиян в чем они сами охотно признаются.

Плохо все эти международные федерации выполняют и функцию миротворцев, которую они взяли на себя. Или, скорее, плохо понимают, что функцию миротворцев выполнять не нужно.

FIE, WTA, ATP, FIFA, UEFA, МОК и другим спортивным организациям следует наконец-то понять одну вещь. Невозможно требовать от украинцев проявления уважения к спортсменам стран-террористов.

Невозможно хотеть, чтобы наш спортсмен, которого каждый день может убить ракета, пожимал руку россиянину, который лайкает так называемый "Z-контент" в Instagram, невозможно ожидать, что украинка, друзья которой, находятся в оккупации, будет с уважением относиться к спортсменке, которая поддерживает путина или лукашенко, невозможно надеяться на то, что представитель нашей страны, родственник которого умер на войне, не сможет спокойно смотреть в глаза представителю страны-террориста, родственник которого тоже воюет, но на другой стороне.

Международные федерации этого не понимают. Или не хотят понимать, потому что зависимы от российского влияния.

ФИФА не смогла забрать у России право проведения ЧМ после оккупации Крыма, а уже после полномасштабного вторжения добавила русский в список официальных языков, а Зеленскому не дала выступить на ЧМ.

УЕФА сделали уступку белорусам, не исключив их клубы и сборную из своих соревнований.

Президент МОК говорит, что сделает все для возвращения россиян в спорт, а уже упомянутую FIE к 3 марта 2022 буквально возглавлял близкий к путину Алишер Усманов. Возглавлял бы он ее в дальнейшем, если бы не наложенные на него санкции - это, кстати, вопрос открытый, потому что международную ассоциацию бокса до сих пор возглавляет Умар Кремлев...

Безусловно, наши чиновники делали и продолжают делать кучу недопустимых ошибок, особенно недопустимых в условиях войны на выживание, но это отнюдь не снимает ответственности с чиновников международных, ошибки которых, к сожалению, не так сильно влияют на их дальнейшие политические карьеры.

Но есть и хорошие новости. Ситуация с Харлан снова доказывает, что хоть украинцы и вернулись к спорам между собой из-за своих разногласий, но они исчезают тогда, когда нужно поддержать своих.

Ольгу поддержали и футболисты "Динамо", и игроки "Шахтера". Те, кому понравился фильм Барби, и те, кому больше нравится стилистика Оппенгеймера. Те, кто является ярым поклонником фехтования и те, кто о нем упоминает во время Олимпийских Игр. Короче говоря, все кто выполняет хотя бы какую-то социальную деятельность и это прекрасно, потому что еще раз показывает, что в трудные моменты мы способны объединиться, чтобы либо противостоять врагу, либо поддержать того/то/то кто так или иначе от этого врага пострадал.

Василий Медвидь, ISPORT.ua

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ольга Харлан

Статьи по теме

Скандал с дисквалификацией Харлан из-за россиянки: реакция общества и все, что нужно знать Скандал с дисквалификацией Харлан из-за россиянки: реакция общества и все, что нужно знать
"Действовала своим сердцем": Харлан прокомментировала дисквалификацию с ЧМ "Действовала своим сердцем": Харлан прокомментировала дисквалификацию с ЧМ
"Осуждаем использование россией спорта для поддержки войны": Минобороны Украины - о дисквалификации Харлан "Осуждаем использование россией спорта для поддержки войны": Минобороны Украины - о дисквалификации Харлан
МОК - о дисквалификации Харлан: Призываем к разрешению ситуации с необходимой деликатностью МОК - о дисквалификации Харлан: Призываем к разрешению ситуации с необходимой деликатностью
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа10:30
Экс-футболист Барселоны войдет в тренерский штаб юношеской команды клуба
Киберспорт10:25
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча 9INE - Liquid
Бокс10:12
Кроуфорд - Спенс: жаркая битва взглядов
Футбол09:56
Скрипник: Каждая игра для Ворсклы - вызов. Мы играем так, как можем
Другие страны09:49
Новый клуб легенды Ливерпуля на фото с игроком с радужной повязкой наложил черно-белый фильтр
Футбол09:29
Футболист Ман Сити получит новый контракт с повышением зарплаты
Киберспорт09:15
IEM Cologne 2023: Monte, Fnatic, Mouz и Astralis пробились в групповой этап
Олимпийские виды09:00
Международные федерации еще раз доказали свою коррумпированность и беспомощность в ситуации с Харлан
Украина08:56
Динамо заявило Ярмоленко и Караваева на УПЛ
Европа08:36
Футбол сегодня: возвращение украинской Премьер-лиги
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK