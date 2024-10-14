Счастливая дата: Украина выиграла все матчи, которые проводила 14 октября

ISPORT вспоминает все поединки национальной команды в этот день.

В понедельник, 14 октября, сборная Украины проведет матч четвертого тура Лиги наций против сборной Чехии.

После трех туров наша команда занимает последнюю строчку в группе, отставая, тем не менее, всего на три очка. А потому матч с Чехией (которой мы ранее уступили) очень важен.

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Тем не менее, за всю историю сборной Украины по футболу, у нас нет ни одного поражения в матчах, сыгранных именно 14 октября.

1998 год

Квалификация к чемпионату Европы 2000, НСК Олимпийский

Украина - Армения 2:0

Голы: Скаченко, 31, Гусин, 80

Украина: Шовковский - Лужный, Головко, Попов (Максимов, 75), Ващук, Дмитрулин - Косовский, Гусин - Скаченко (Ковалев, 59), Шевченко (Кривенцов, 78), Ребров

Впервые в этот день наша национальная команда играла 26 лет назад. В третьем туре отбора к Евро-2000 противостояли армянам. На тот момент Украина уже имела две победы в своем активе в двух матчах квалификации (над россией и Андорой), с армянами удалось также победить.

2009 год

Квалификация к чемпионату мира 2010, Эстади Насьональ

Андорра - Украина 0:6

Голы: Шевченко, 22, Гусев, 61 Лима (автогол), 69, Ракицкий, 80, Селезнев, 81, Ярмоленко, 83

Украина: Пятов - Кучер, Ракицкий, Хачериди, Кобин - Гусев, Ярмоленко, Михалик, Назаренко (Гай, 74) - Милевский (Селезнев, 76), Шевченко(Алиев, 74).

Это был матч заключительного тура отбора, и от его исхода зависело пройдет ли Украина на ЧМ или нет. Первый тайм оказался очень непростым для нашей команды, зато во втором Украина просто смела соперника, оформив разгромную победу.

2019 год

Квалификация к чемпионату Европы 2020, НСК Олимпийский

Украина - Португалия 2:1

Голы: Яремчук, 6, Ярмоленко, 27 - Роналду (пенальти), 73

Украина: Пятов - Караваев, Кривцов, Матвиенко, Миколенко (Пластун, 90+4) - Зинченко, Степаненко, Малиновский - Ярмоленко, Яремчук (Коваленко, 74), Марлос (Коноплянка, 63).

В рамках восьмого тура отбора сборные Украины и Португалии сошлись в поединке за первое место в группе. Кроме того, нашей команде достаточно было набрать одно очко, чтобы выйти на Евро, а в итоге подопечные Шевченко и вовсе вырвали победу.

2023 год

Квалификация к чемпионату Европы 2024, Эпет Арена

Украина - Северная Македония 2:0

Голы: Судаков, 30, Караваев, 90+5

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Зинченко (Сидорчук 77) – Зубков (Малиновский 68), Судаков (Сваток 87), Мудрик (Караваев 88) – Довбик (Яремчук 76).

В матче шестого тура квалификации к Евро-2024 нам нужно было обязательно обыгрывать Македонию, чтобы угнаться за лидерами группы Англией и Италией. С этой задачей команда справилась, а затем вышла на Евро с третьего места.

С прогнозом на матч Украина - Чехия вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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