Кроос - о жизни после завершения карьеры футболиста: Я чувствую себя прекрасно
Немец Тони Кроос рассказал о своей жизни после завершения карьеры футболиста летом этого года.
По словам экс-полузащитника, он не жалеет о своем решении и чувствует себя очень хорошо.
"Я чувствую себя прекрасно. Если я что-то решаю, то я в этом убежден и делаю это.
Это не значит, что мне это ничего не стоило. В конце концов, это только футбол, мы страдаем от других вещей в жизни", - заявил Кроос.
Также Тони высказался о перспективе выиграть Золотой Мяч-2024 несмотря на то, что он уже не является действующим футболистом.
"Золотой мяч для меня не важен. Если его получит кто-то из Реала, я не против. Вини заслуживает его, Беллингем заслуживает его, Карвахаль заслуживает его, но мне все равно", - резюмировал легенда "сливочных“.
Напомним, ранее Кроос назвал игроков, которые должны стать новыми лидерами сборной Германии.
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