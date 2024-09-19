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Кроос назвал игроков, которые должны стать новыми лидерами Бундестим

Мусиала и Виртц должны будут тащить сборную Германии.
Вчера, 22:58
Тони Кроос / Getty Images
Тони Кроос / Getty Images

Завершивший карьеру Тони Кроос рассказал, кто должен занять место лидеров в сборной Германии.

По мнению бывшего хавбека, с этой ношей могут справиться Джамал Мусиала и Флориан Виртц, именно на их плечи ляжет судьба Бундестим.

"В ближайшие годы им придется тащить команду на себе, им придется выигрывать для нас матчи. Они самостоятельно могут превратить безобидную, казалось бы, ситуацию в опасный момент.

Если Германия хочет выигрывать трофеи в будущем, ей нужно будет, чтобы Мусиала и Виртц хорошо проводили турниры, тогда шансы будут", - цитирует Крооса Yahoo.

Ранее, кстати, дубль Виртца помог Байеру выиграть первый матч Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тони Кроос джамал мусиала Флориан Виртц

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