Экс-звезда Арсенала получит свою первую тренерскую работу во взрослом футболе
Джек Уилшер станет главным тренером Норвича.
Англичанин Джек Уилшер сделает следующий шаг в своей тренерской карьере.
Как сообщает Фабрицио Романо, Уилшер станет новым наставником Норвича. Для него это будет первая тренерская работа во взрослом футболе.
Арсенал, в котором Джек сейчас работает наставником команды до 18 лет, позволил ему покинуть клуб.
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Стоит сказать, что условия контракта 32-летнего англичанина с "канарейками" пока неизвестны.
Норвич сейчас выступает в Чемпионшипе и занимает 7 место после 9 туров с 15 очками.
Отметим, что Уилшер завершил карьеру игрока в 2022 году из-за многочисленных травм и сразу же стал тренером.
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