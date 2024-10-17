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Экс-звезда Арсенала получит свою первую тренерскую работу во взрослом футболе

Джек Уилшер станет главным тренером Норвича.
Вчера, 22:41

Англичанин Джек Уилшер сделает следующий шаг в своей тренерской карьере.

Как сообщает Фабрицио Романо, Уилшер станет новым наставником Норвича. Для него это будет первая тренерская работа во взрослом футболе.

Арсенал, в котором Джек сейчас работает наставником команды до 18 лет, позволил ему покинуть клуб.

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Стоит сказать, что условия контракта 32-летнего англичанина с "канарейками" пока неизвестны.

Норвич сейчас выступает в Чемпионшипе и занимает 7 место после 9 туров с 15 очками.

Отметим, что Уилшер завершил карьеру игрока в 2022 году из-за многочисленных травм и сразу же стал тренером.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал

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