Моуринью хочет усилить Фенербахче двумя испанцами уже зимой

Ансу Фати и Серхио Регилон могут попробовать свои силы в Турции.

Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью уже планирует зимнюю трансферную кампанию, утверждает AS.

Португалец требует от клуба подписать Ансу Фати и Серхио Регилона.

Летом Фенербахче уже пытался арендовать Фати, но сделка не удалась, уже в ближайшее время спортивный директор клуба отправится на новые переговоры.

Что касается Регилона, то вряд ли Тоттенхэм отклонит предложение турецкого клуба, испанец не входит в планы Постекоглу.

При этом, зимой клуб может потерять одного из талантов команды - Исмаила Юксека, которого ряд клубов также пытался купить еще летом.

Ранее также сообщалось, что Барселона интересуется рядом будущих свободных агентов.

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