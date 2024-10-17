Моуринью хочет усилить Фенербахче двумя испанцами уже зимой
Ансу Фати и Серхио Регилон могут попробовать свои силы в Турции.
Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью уже планирует зимнюю трансферную кампанию, утверждает AS.
Португалец требует от клуба подписать Ансу Фати и Серхио Регилона.
Летом Фенербахче уже пытался арендовать Фати, но сделка не удалась, уже в ближайшее время спортивный директор клуба отправится на новые переговоры.
Что касается Регилона, то вряд ли Тоттенхэм отклонит предложение турецкого клуба, испанец не входит в планы Постекоглу.
При этом, зимой клуб может потерять одного из талантов команды - Исмаила Юксека, которого ряд клубов также пытался купить еще летом.
Ранее также сообщалось, что Барселона интересуется рядом будущих свободных агентов.
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