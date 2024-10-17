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Барселона интересуется рядом игроков, которые станут свободными агентами летом

Каталонцы попытаются усилить состав бюджетным способом.
Сегодня, 18:57

Каталонская Барселона планирует летом следующего года закупиться на рынке свободных агентов.

Как сообщает Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» интересуются подписанием четырех игроков, контракт которых с их нынешними клубами истекает летом 2025 года. Речь идет, в частности, о защитниках Йонатане Та из Байера, Рейнилду из Атлетико и Альфонсо Дэвисе из Баварии.

Та выступает на позиции центрального защитника, Дэвис играет слева в защите, а Рейнилду может выступать, как в центре, так и на левом фланге обороны.

Также в Барселоне думают об усилении атаки Джонатаном Дэвидом, который не планирует оставаться в Лилле. В канадце видят потенциальную замену Роберту Левандовски, который в свою очередь, может покинуть клуб следующим летом.

Напомним, ранее сообщалось, что футболист Барселоны может стать одноклубником Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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