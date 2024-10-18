НБА. Предсезонные матчи: Лень не помог Сакраменто победить Клипперс, поражения Милуоки и Финикса

В ночь на пятницу, 18 октября, состоялись семь предсезонных матчей НБА.

В составе Сакраменто свой матч провел украинский баскетболист Алексей Лень, который за 13:35 набрал одно очко и совершил девять подборов в матче против Клипперс (91:113).

Индиана – Шарлотт 121:116 OT (29:25, 20:36, 24:24, 33:21, 15:10)

Индиана: Тернер (18), Халибертон (14), Нембхард (8), Сиакам (6), Несмит (4) – старт; Фримен (15), Шеппард (14), Матурин (8), Уайзмен (8), Макконнелл (8), Суайдер (6), Джексон (6), Ньютон (4), Уокер (2).

Шарлотт: Миллер (20), Ричардс (10), Сет Карри (8), Г. Уильямс (6), Болл (3) – старт; Смит (14 + 7 потерь), Диабате (11), Браун (9), Джонсон (8), Салон (7 + 14 подборов), Симпсон (6 + 6 потерь), Мицич (5), Коди Мартин (5), Джайлз (4)

Даллас – Милуоки 109:84 (21:22, 33:16, 29:20, 26:26)

Даллас: Ирвинг (14), Томпсон (11), Гэффорд (11), Вашингтон (6 + 7 подборов), Граймс (1 + 10 подборов) – старт; Харди (11), Лайвли (10 + 9 подборов), Маршалл (9), Проспер (9), Уильямс (8), Динуидди (8), Миллер (4), Гортман (3), Шарп (2), Лоусон (2), Пауэлл (0).

Милуоки: Трент (12), Роббинс (9), Смит (7 + 10 подборов), Принс (5), Джонсон (0 + 8 передач) – старт; Пасечник (11 + 8 подборов), Роллинз (10), Боучэмп (8), Коннотон (8), Умуде (6), Райт (3), Грин (3), Ливингстон (2), Джексон (0).

Хьюстон – Сан-Антонио 129:107 (31:31, 37:18, 37:32, 24:26)

Хьюстон: Грин (30), Шенгюн (21 + 10 подборов), Ванвлит (15), Брукс (12 + 7 подборов), Смит (11 + 9 подборов) – старт; Томпсон (18), А. Холидэй (6), Исон (6), Адамс (4 + 7 подборов), Тэйт (2), Уильямс (2), Шеппард (2), Уитмор (0), Данте (0).

Сан-Антонио: Брэнэм (15), Барнс (12), Коллинз (10 + 6 передач), Шэмпени (5), Джонс (4 + 8 передач) – старт; Касл (16), Сиссоко (15), Бэсси (10), Мамукелашвили (9), Бостон (4), Уэсли (3), Дьюк (2), Флинн (2).

Оклахома-Сити – Атланта 104:99 (27:28, 22:23, 28:28, 27:20)

Оклахома-Сити: Холмгрен (15), Джейлен Уильямс (11), Гилджес-Александер (6), Уоллес (5), Дорт (4) – старт; Джо (16), Дженг (15 + 8 подборов), Митчелл (10), Джонс (6 + 10 подборов + 5 потерь), Флэглер (5), Карузо (5), Уиггинс (3), Леонс (2), Дюкас (1).

Атланта: Бафкин (31), Дэниэлс (13 + 8 подборов), Родди (9 + 12 подборов), Оконгву (9), Крейчи (0) – старт; Мэтьюз (9), К. Харрис (9), Уоллес (8), Гуйе (8 + 10 подборов), Плауден (3).

Миннесота – Денвер 126:132 (22:25, 37:43, 32:29, 35:35)

Миннесота: Гарза (29 + 9 подборов), Диллингэм (15 + 7 передач), Шэннон (9 + 6 передач), Майнотт (7), Дозьер (3) – старт; Никс (17), Эдвардс (14), Миллер (13 + 8 подборов), Кларк (11), Бэйтс-Диоп (5), Оморуйи (3).

Денвер: Дж. Мюррэй (25), Портер (16 + 8 подборов), К. Браун (11), Гордон (5), Йокич (4 + 7 подборов + 7 передач) – старт; Стротер (33), Шарич (13), Уэстбрук (13 + 5 потерь), Чанчар (9), Тайсон (3), Ннаджи (0), Александер (0).

Финикс – Лейкерс 122:128 OT (30:35, 37:27, 23:20, 23:31, 9:15)

Финикс: Букер (22), Дюрэнт (19 + 8 подборов + 8 передач), Нуркич (15 + 7 подборов), Бил (13 + 5 потерь), Джонс (11) – старт; О'Нил (7 + 8 подборов), Бол (6), Игодаро (6), Гиллеспи (5), Моррис (5), Пламли (4 + 8 подборов), Вашингтон (4), Данн (3), Бриджес (2).

Лейкерс: Дэвис (35 + 10 подборов), Ривз (18 + 8 подборов), Расселл (9 + 10 передач), Кристи (7), Реддиш (4) – старт; Кнехт (35 + 7 подборов), Винсент (7), Джеймс-младший (4), Хэйс (4 + 9 подборов), Худ-Шифино (3), Траоре (2), Оливари (0), Льюис (0).

Клипперс – Сакраменто 113:91 (30:20, 35:18, 20:31, 28:22)

Клипперс: Мэнн (12), Хайлэнд (10), Пауэлл (10), Зубац (8), Батюм (0) – старт; Миллер (21), Коффи (18), Браун (10 + 8 подборов + 6 передач), Ки (9), Harkless (8), Уильямс (4), Джонс (3), Данн (0), Кристи (0).

Сакраменто: Сабонис (24 + 9 подборов + 6 потерь), Мюррэй (11 + 7 подборов), Эллис (10), Дерозан (9), Маклафлин (3 + 5 потерь) – старт; Макдермотт (14), Эллис (6), Джонс (5), Джонс (4), Джонс (2), Томас (2), Лень (1 + 9 подборов), Кроуфорд (0), Лабиссьер (0), Тэйлор (0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!