Главный тренер Брентфорда Ярмолюка может заменить Тен Хага в МЮ

Томас Франк стал главным кандидатом на замену нидерландцу.

Эпопея с возможным увольнением Эрика тен Гага с поста главного тренера Манчестер Юнайтед продолжает получать развитие.

Как сообщает издание Daily Mail, манкунианцы определились с вероятным преемником нидерландца. Главным кандидатом стал датчанин Томас Франк.

Руководство МЮ довольно работой, которую Франк делает во главе Брентфорда. Сейчас «пчелы» находятся в таблице выше "красных дьяволов".

Отметим, что Франк не впервые фигурирует в списке кандидатов на пост тренера топ-клуба. Ранее его назначение рассматривал Ливерпуль, но все же остановился на Арне Слоте.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нацелился на очередного игрока Баварии.

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