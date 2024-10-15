Защитник Баварии стал трансферной целью Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед второй сезон подряд испытывает проблемы с левым флангом обороны, где вынужденно играет правый защитник Диогу Далот.

В попытках исправить ситуацию манкунианцы обратили свой взор на Альфонсо Дэвиса из Баварии, сообщает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

"Красным дьяволам" нравится перспектива забрать канадца бесплатно, так как его контракт с мюнхенским клубом завершится следующим летом.

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Однако англичане понимают, что у них мало шансов, так как на игрока также претендует Реал, с переходом в который защитника долгое время связывают зарубежные СМИ.

На данный момент Дэвис не ведет переговоры с Баварией о новом контракте. Хотя "ротен" готовы обсудить новую сделку с 23-летним защитником.

В нынешнем сезоне Альфонсо Дэвис принял участие в восьми матчах Баварии во всех турнирах, в которых он записал на свой счет один ассист.

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