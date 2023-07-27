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"Действовала своим сердцем": Харлан прокомментировала дисквалификацию с ЧМ

Украинка поделилась эмоциями после ситуации со спортсменкой из страны-оккупанта.
Вчера, 23:38
Ольга Харлан / Instagram
Ольга Харлан / Instagram

Украинка Ольга Харлан высказалась о своей дисквалификации с чемпионата мира по фехтованию после того, как она отказалась жать руку российской спортсменке Анне Смирновой.

Девушка записала видеообращение к своим подписчикам, где поблагодарила всех за поддержку, поделилась эмоциями и прокомментировала мотивацию своего поступка.

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"Друзья, всем привет. Сегодня, как вы видите, был очень трудный и очень важный день. То, что сегодня произошло... Это дает много вопросов, но в то же время и много ответов.

Мы поняли, что та страна, которая терроризирует наше государство, наших людей, наши семьи. Также терроризирует и спорт.

Поэтому то, что произошло сегодня - должно было произойти. Я не хотела жать руку этой спортсменке и я действовала своим сердцем. Поэтому, когда я услышала, что меня хотят дисквалифицировать, хотят снять с соревнований, дать мне черную карточку, конечно меня это убило. Убило настолько, что я кричала от боли.

Но потом я начала оживать. Потому что вы. Потому что ваши месседжи, ваши сторис, ваша поддержка. Поддержка каждого, а особенно поддержка от наших бойцов, которые нас защищают.

Когда я слышу, что я их мотивирую или этот поступок их замотивировал. Это невозможно передать. Я благодарна каждому из вас, благодарна каждому бойцу, который нас защищает.

Вы знаете, никого никогда нельзя принудить к миру. Особенно украинцев. Никаким рукопожатием, никогда. Поэтому так будет всегда.

И я, наверное, что понимаю, как все в этом мире, в адекватном мире понимают, что правила должны поменяться. Потому что меняется мир. Но то, что я чувствую от вас всех это не передать словами.

Я благодарна каждому, я чувствую все, вы в моем сердце и Слава Украине!", - сказала Харлан.

Напомним, международная федерация фехтования сперва отклонила протест россиянки Смирновой, а затем все же дисквалифицировала Харлан, что позволило пройти в следующий раунд следующей сопернице Ольги без боя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира Ольга Харлан

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