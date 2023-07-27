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"Осуждаем использование россией спорта для поддержки войны": Минобороны Украины - о дисквалификации Харлан

Украинку отстранили от соревнований за отказ пожать руку сопернице из страны-террориста.
Вчера, 23:18
Ольга Харлан / Getty Images
Ольга Харлан / Getty Images

Министерство обороны Украины отреагировало на дисквалификацию фехтовальщицы Ольги Харлан на чемпионате мира за отказ пожать руку представительнице страны-агрессора Анне Смирновой.

В Минобороны заявили о своей полной поддержке украинской спортсменки.

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"Мы полностью поддерживаем Ольгу Харлан, талантливую украинскую фехтовальщицу, которая отказалась пожать руку российской сопернице после победы в поединке.

Мы осуждаем использование россией спорта для поддержки захватнической войны", - говорится в заявлении Минобороны.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) также отреагировал на дисквалификацию украинки Ольги Харлан.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: фехтование война с россией Ольга Харлан

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