Украина с Харлан проиграла в бронзовом финале чемпионата мира по фехтованию

Женская сборная не сумела справиться с Южной Кореей.

В воскресенье, 30 июля, состоялся матч за третье место на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Милане (Италия).

В рамках встречи сошлись женская сборная Украины и команда Южной Кореи.

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По итогу поединка победу добыли представители Азии, которые и выиграли бронзовые медали, - 45:32.

Отметим, в полуфинале наша команда не смогла одолеть французскую сборную, проиграв разгромно. Команда Южной Кореи в 1/2 финала не сумела справиться с Венгрией.

Ранее сообщалось, что ФФУ потребовал лишить россиянку смирнову нейтрального статуса.