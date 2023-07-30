iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украина с Харлан проиграла в бронзовом финале чемпионата мира по фехтованию

Женская сборная не сумела справиться с Южной Кореей.
Сегодня, 14:50
Женская сборная Украины по фехтованию / nffu.org.ua
Женская сборная Украины по фехтованию / nffu.org.ua

В воскресенье, 30 июля, состоялся матч за третье место на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Милане (Италия).

В рамках встречи сошлись женская сборная Украины и команда Южной Кореи.

Читай также: Скандал с дисквалификацией Харлан из-за россиянки: реакция общества и все, что нужно знать

По итогу поединка победу добыли представители Азии, которые и выиграли бронзовые медали, - 45:32.

Отметим, в полуфинале наша команда не смогла одолеть французскую сборную, проиграв разгромно. Команда Южной Кореи в 1/2 финала не сумела справиться с Венгрией.

Ранее сообщалось, что ФФУ потребовал лишить россиянку смирнову нейтрального статуса.


Статьи по теме

Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
"Как я могу не быть первым номером P4P?": Кроуфорд сделал заявление после победы над Спенсом "Как я могу не быть первым номером P4P?": Кроуфорд сделал заявление после победы над Спенсом
ПСЖ объявил о подписании голкипера Барселоны ПСЖ объявил о подписании голкипера Барселоны
ЛНЗ - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины ЛНЗ - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута
Кроуфорд - Спенс: видео зрелищного нокаута

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина16:38
Динамо - Минай: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Бокс16:32
"Как я могу не быть первым номером P4P?": Кроуфорд сделал заявление после победы над Спенсом
Европа16:21
ПСЖ объявил о подписании голкипера Барселоны
Европа15:58
Фанаты польского клуба вывесили антиукраинские баннеры во время матча
ММА15:49
Гэтжи высказался о возможности подраться с Макгрегором
Украина15:20
Травмирован, но не сломлен: Игрок Шахтер оставил бомбическое послание россиянам
Европа14:54
Месси похвастался бургером, названным в свою честь
Олимпийские виды14:50
Украина с Харлан проиграла в бронзовом финале чемпионата мира по фехтованию
Украина14:45
ЛНЗ - Черноморец: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие страны14:35
Чемпионат мира-2023 (женщины): Норвегия и Швейцария вышли в плей-офф, Германия сенсационно проиграла Колумбии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK